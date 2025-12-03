Ключевые моменты:

Скорбную весть сообщили накануне в пресс-службе Белгород-Днестровской районной государственной (военной) администрации.

«Очередная печальная весть черной вороной ворвалась в жизнь жителей Белгорода-Днестровского: 16 ноября 2025 года в районе н.п. Казацкое, Каховского района, Херсонской области, во время выполнения боевого задания по назначению по обеспечению обороны, отпора и сдерживания российских оккупантов, погиб матрос Орлов Георгий Николаевич (23.10.1993 г.р.

До конца оставаясь верным военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив свой воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость, боец навсегда останется в наших сердцах. Он отдал самое дорогое – свою жизнь на алтарь родного государства)», – говорится в сообщении.

Белгород-Днестровская РГА выражает искренние соболезнования семье и побратимам погибшего.

О дате и времени прощания с погибшим не сообщается.

