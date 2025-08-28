Ключевые моменты:

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил удар по украинскому кораблю-разведчику «Симферополь» этой ночью на реке Дунай;

В результате атаки морских дронов один моряк погиб, еще несколько получили ранения;

Большая часть экипажа спасена, продолжается поиск пропавших моряков;

Это первый зафиксированный случай применения Россией надводных дронов против корабля;

«Симферополь» введен в состав флота в 2021 году, ранее уже пережил удар ракетой «Искандер».

В ВМС ВСУ подтвердили факт атаки на украинский корабль

Об этом сообщил украинским медиа спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены», – сообщил Плетенчук.

По данным издания «Думская», инцидент произошел сегодня после полуночи. Средний разведывательный корабль «Симферополь» находился на реке Дунай, когда его поразил российский морской безэкипажный катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно опрокинулось на борт. Часть членов команды числится пропавшими без вести.

Стоит отметить, что это первый зафиксированный случай применения россиянами надводных дронов для удара по кораблю.

Что известно о корабле «Симферополь»

«Симферополь» – средний разведывательный корабль проекта «Лагуна» (корабль радиоэлектронной разведки). Его построил столичный судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» на основе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ. Корабль был спущен на воду 23 апреля 2019 года. В состав украинского флота введен в 2021 году.

Первый выход в море «Симферополь» совершил 30 января 2020 года.

Ранее, в декабре 2024 года, новый средний разведчик уже пережил удар баллистической ракетой «Искандер». Тогда погибли несколько моряков, еще часть были ранены. Само судно получило повреждения, но тем не менее, корабль остался в строю.

Статья по теме: Военные корабли в Одессе: когда мы их увидим и какое количество?

Фото: Wikipedia