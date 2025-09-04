Ключевые моменты

  • 4 сентября прогнозируется нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.

В четверг, 4 сентября, ожидается понижение солнечной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень) — незначительные магнитные волнения, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло два всплеска класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Выбор редакции: В Аркадии перекроют часть Трассы здоровья: как обойти и объехать (схема)

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Поэтому следует следить за актуальными данными, которые обновляются каждые три часа.

Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:

  • Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
  • Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
  • Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
  • Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
  • Следите за артериальным давлением.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме