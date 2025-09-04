Ключевые моменты

4 сентября прогнозируется нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.

В четверг, 4 сентября, ожидается понижение солнечной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень) — незначительные магнитные волнения, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло два всплеска класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Поэтому следует следить за актуальными данными, которые обновляются каждые три часа.

Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами: