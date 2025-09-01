Ключевые моменты:
- За два дня война забрала жизни еще двух защитников из Болградского района;
- 26 августа на Запорожском направлении погиб Александр Фазлы;
- 28 августа на Донецком направлении погиб Валерий Пенков.
26 августа 2025 года на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания смертельное ранение получил житель Болграда, солдат Александр Фазлы. У него остались отец и брат.
Трагическое известие сообщили в Болградской районной госадминистрации.
28 августа 2025 года на Донецком направлении погиб солдат Валерий Пенков, 1995 года рождения, из села Кубей. Остались неутешными мать, отец и младший брат Героя.
Болградская районная государственная администрация выразила глубокие соболезнования семьям, друзьям и побратимам погибших защитников.
Напомним, на Аллее Героев в Одессе установили новые информационные стенды с именами еще 82 погибших воинов. Всего здесь увековечено уже более 550 имен, среди которых подавляющее большинство — одесситы или жители города, которые защищали Украину.