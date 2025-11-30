Ключевые моменты:

На войне погиб айтишник и разработчик Netpeak Software Вадим Будников, известный в команде под ником Lance.

Вадим был автором Netpeak Spider & Checker и одним из ключевых инженеров команды.

Коллеги называли его ответственным, добрым и высокопрофессиональным.

Прощание состоялось 29 ноября у Дома офицеров в Одессе, Героя похоронили на Западном кладбище.

Об этом сообщил в соцсетях CEO и основатель компании Алекс Вайс.

«Друзья, у меня очень тяжёлая новость — человек, который создал SEO-продукты Netpeak Spider & Checker и был моим партнёром в Netpeak Software, погиб при выполнении боевого задания в Мирнограде, под Покровском. Это Вадим Будников, с которым мы работали вместе более 10 лет», — отметил Алекс Вайс.

Также по теме: Тяжёлая утрата: во время ракетного удара по Одесчине погиб матрос Дмитрий Фальча

Вадим был известен в команде под ником Lance. По словам Алекса Вайса, он был одним из ключевых инженеров Netpeak Software — настойчивым, ответственным, добрым и понимающим всё с первого слова.

«Он был Героем при жизни и остался Героем даже перед лицом смерти», — сообщил Алекс.

Церемония прощания состоялась 29 ноября у Дома офицеров в Одессе. Героя похоронили на Западном кладбище, на Аллее Героев.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб украинский защитник, житель Сергеевской громады Дмитрий Мацейко.

Фото dev.ua