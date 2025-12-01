На фронті загинув житель села Білолісся, воїн ЗСУ Юрій Лісецький

Ключевые моменты:

  • На фронте погиб житель села Белолесье, воин ВСУ Юрий Лисецкий.
  • Татарбунарская громада выразила глубокие соболезнования семье защитника.
  • Городской голова назвал смерть военного большой потерей для всей громады.

Сообщается, что Юрий Лисецкий погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.

«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Юрию. Герои не погибают!», – написал городской голова Татарбунар Андрей Глущенко.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб разработчик IT-компании Netpeak Software Вадим Будников.

