Ключевые моменты:

На фронте погиб житель села Белолесье, воин ВСУ Юрий Лисецкий.

Татарбунарская громада выразила глубокие соболезнования семье защитника.

Городской голова назвал смерть военного большой потерей для всей громады.

Сообщается, что Юрий Лисецкий погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.

«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Юрию. Герои не погибают!», – написал городской голова Татарбунар Андрей Глущенко.

