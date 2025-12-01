Ключевые моменты:
- На фронте погиб житель села Белолесье, воин ВСУ Юрий Лисецкий.
- Татарбунарская громада выразила глубокие соболезнования семье защитника.
- Городской голова назвал смерть военного большой потерей для всей громады.
Сообщается, что Юрий Лисецкий погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.
«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Юрию. Герои не погибают!», – написал городской голова Татарбунар Андрей Глущенко.
Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб разработчик IT-компании Netpeak Software Вадим Будников.
