Ключевые моменты:
- В Измаиле задержали женщину, подозреваемую в организации теракта;
- За обещанные ей 800 долларов женщина она изготовила самодельные взрывные устройства по инструкции из мессенджера;
- Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
По данным следствия, 28-летняя жительница Измаила искала подработку через мессенджер, где ее завербовали неизвестные. Пообещав денежное вознаграждение в размере 800 долларов, женщине была предоставлена инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Для реализации преступного плана она арендовала квартиру, где собирала самодельные взрывные устройства из компонентов, приобретенных в местных магазинах. Когда все было готово, женщина, следуя указанию куратора, установила возле одного из жилых домов первую взрывчатку с телефоном для дистанционного управления, но та не сработала. Впоследствии она принесла второе устройство, которое взорвалось, когда к нему приблизился местный житель. Мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали, а после оказания медицинской помощи – отпустили домой.
Вскоре правоохранители выяснили, кто причастен к организации теракта и задержали подозреваемую.
Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Ведется следствие.
