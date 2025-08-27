В Одессе дочь превратила 96-летнюю мать в «инструмент для заработка»

Ключевые моменты:

В Одессе 58-летняя женщина заставляла свою 96-летнюю мать просить милостыню;

Чтобы вызвать жалость, дочь посадила мать в инвалидную коляску и приковывала цепью к столбу;

Все собранные деньги женщина забирала себе;

Одесситка также попыталась подкупить участкового – предложила 15 тыс. грн ежемесячно;

Женщину задержали после передачи взятки. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, 58-летняя одесситка систематически заставляла свою 96-летнюю мать просить милостыню, используя ее беспомощное положение. А чтобы вызвать у прохожих большее сочувствие и увеличить количество пожертвований, дочь приобрела для матери инвалидную коляску и приковывала ее цепью к столбу, чтобы та не покидала место попрошайничества без разрешения.

При этом «любящая дочь» постоянно контролировала процесс попрошайничества и отбирала у матери полученные средства, которые тратила на собственные нужды.

После того, как о происходящем узнал участковый полицейский, женщина предложила ему ежемесячные «откаты» в размере 15 тысяч гривен. Правоохранитель сообщил об этом руководству, после чего следователи и оперативники начали документировать преступление.

«Предприимчивую» одесситку задержали сразу же после передачи денег. Эти средства изъяли в качестве вещественных доказательств. На время следствия суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Женщину обвиняют сразу по двум статьям – по ч. 1 ст. 149 (торговля человеком) и ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время следствие завершено и обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.

