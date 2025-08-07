В Одесской области группа людей издевалась над 16-летним подростком: дело расследует полиция

Ключевые моменты:

Инцидент произошел 6 августа в одной из громад Одесского района;

По предварительным данным, 16-летнего подростка связали липкой лентой, издевались над ним и снимали это на видео;

На месте работает следственно-оперативная группа, ведутся допросы и сбор доказательств.

По сообщению пресс-службы областного управления полиции, об инциденте, который имел место 6 августа в одной из громад Одесского района, сообщила в полицию сообщила сестра 16-летнего потерпевшего.

Предварительно, полицейские выяснили, что группа лиц связала парня липкой лентой, издевалась и снимала это на видео.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают свидетелей, изымают доказательства, устанавливают все обстоятельства.

Сообщается, что начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

