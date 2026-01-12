Ключевые моменты:

  • Задержки поездов до нескольких часов в одесских направлениях через объездные маршруты.
  • Бесплатные залы на вокзалах для пассажиров с билетом.
  • Конкретные поезда с задержками.

Используют объездные маршруты

Укрзалізниця сообщает о задержках поездов. В настоящее время используются объездные маршруты для целого ряда поездов.

Состоятся задержки поездов по следующим Одесским направлениям:

  • №7/8 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+3:29)
  • №11/12 Львов-Одесса-Главная (+1:00)
  • №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+1 час)
  • №253/254 Кривой Рог-Главный-Одесса-Главная (+0:31)
  • №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:09)
  • №77/78 Ковель-Пасс.-Одесса-Главная (+0:06)

По информации Укрзалізниці, залы отдыха на всех вокзалах стали бесплатными для пассажиров, ожидающих рейс. Достаточно предъявить билет на поезд.

Также читайте: Укрзалізниця отменяет пригородные поезда в Одесской области: проверяйте новый график.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме