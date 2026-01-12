Ключевые моменты:
- Задержки поездов до нескольких часов в одесских направлениях через объездные маршруты.
- Бесплатные залы на вокзалах для пассажиров с билетом.
- Конкретные поезда с задержками.
Используют объездные маршруты
Укрзалізниця сообщает о задержках поездов. В настоящее время используются объездные маршруты для целого ряда поездов.
Состоятся задержки поездов по следующим Одесским направлениям:
- №7/8 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+3:29)
- №11/12 Львов-Одесса-Главная (+1:00)
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+1 час)
- №253/254 Кривой Рог-Главный-Одесса-Главная (+0:31)
- №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:09)
- №77/78 Ковель-Пасс.-Одесса-Главная (+0:06)
По информации Укрзалізниці, залы отдыха на всех вокзалах стали бесплатными для пассажиров, ожидающих рейс. Достаточно предъявить билет на поезд.
