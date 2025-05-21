Он просто иначе не жил

Сергей Рипенко

Сергею 60 лет и он инвалид с детства, у него врожденный детский церебральный паралич. Сергей хорошо учился, после школы устроился в редакцию местной газеты — работал курьером, оператором компьютерного набора, сейчас — дизайнером.

Его любимое хобби — это стрельба по мишеням и военная история. Сергей живет один.

— Если бы не инвалидность, обязательно стал бы военным, — говорит Сергей.

автобус для инвалидов

Два года назад ему стало трудно добираться на работу — маршрутные автобусыпо поселку не ездят, а такси дорогое. Тогда Бессарабский центр соцуслуг предоставил Сергею электротележку. Однако в прошлом году он упал и сломал бедро. Полгода провел в паллиативном отделении Бессарабской больницы — никто не надеялся, что он сможет встать, но благодаря силе воли Сергей начал делать первые шаги. В декабре прошлого года, накануне 60-летнего юбилея, он скомандовал, что хочет встретить его дома. И тут пришлось учиться всему заново. Правда, Сергею назначили соцработника — умелую хозяйку Светлану.

Первые минуты — и первые препятствия

пандус в больницу

Утром я пришла к Сергею. Вместе мы составили маршрут. Сергей давно не был на улице, поэтому решили, что он обязательно должен пройти через центральный парк. К сожалению, в электротележке сели аккумуляторы, пришлось воспользоваться обычной коляской, также взяли ходунки.

Сергей живет на первом этаже двухэтажного дома. Первое препятствие — лестница, их всего шесть, но пандуса в подъезде нет, поэтому спускаться пришлось с ходунками. Десять минут — и мы наконец на улице. Сергей пересаживается в коляску, ходунки складываем в небольшой багажник. И сразу сталкиваемся со вторым препятствием — лестница напротив дома. Для нас они непреодолимы, поэтому мы делаем круг и в конце концов выходим на дорогу. В поселке не слишком насыщенное автомобильное движение, поэтому выбираем для передвижения именно дорогу.

пандус к приемному отделению диагностического центра в Бессарабском

Первый пункт маршрута — отдел соцзащиты Бессарабского поселкового совета, где Сергею нужно оформить субсидию. Обычно этим занимается соцработник, но Сергей решил попробовать сделать это самостоятельно.

В админздание заезжаем с заднего двора, где есть пандус. Отдел расположен на первом этаже. Здесь нас сразу встречает специалист, и через каких-то 10 минут мы отправляемся дальше.

пандус в отделение хирургии в Бессарабской больнице

Чтобы добраться до парка быстрее, проезжаем напрямик по «народной тропе» во двор поселкового совета — нам туда не надо, но отмечаем, что пандус здесь есть. Передохнув в парке возле бювета, отправляемся в ЦНАП. Пандус и здесь есть, поднимаемся, но ЦНАП находится на втором этаже. Видим рядом со входом звонок для вызова специалиста. Специалист выходит, чтобы узнать суть проблемы. Объясняем, что это эксперимент.

— Такие вызовы для нас обычное дело. Бывает, подъезжают на машине, звонят, мы сразу реагируем — человеку даже из авто не надо выходить. Часто старики обращаются, которым трудно подняться на второй этаж, — объясняет специалист.

С удобными магазинами — проблема

приспособленный для людей с инвалидностью в детсад

Далее по плану — шопинг. Во-первых, Сергею надо приобрести товары личной гигиены и бытовую химию.

Проходим мимо магазинов в центре: у одних пандуса нет, у других — слишком узкие двери. Выбираем подходящий, но я предлагаю сначала сделать разведку. Осмотрев помещение, понимаю, что ряды узкие, кое-где проход заставлен товарами, людей довольно много, и даже на ходунках придется толкаться.

Значит, надо найти магазин с пандусом, широкими дверями и проходами между рядами. Найти такой в поселке непросто. Следует заметить, что магазинов много, а вот просторных супермаркетов в Бессарабском нет. Однако напротив базара мы таки попадаем в магазин, который отвечает всем требованиям. Там и покупаем все необходимое.

Затариться продуктами значительно легче — покупаем все на базаре с открытых прилавков. Благо, что проходы на рынке широкие, заасфальтированные и лестниц почти нет.

Затем идем в аптеку. Кстати, все аптеки в Бессарабском оборудованы удобными пандусами. Последним приобрели хлеб в киоске.

— Вообще киоски — это очень удобно: подъехал, купил и поехал, — замечает Сергей.

Лечить зубы — или на четвертом этаже, или в Буджаке

карта для людей с инвалидностью перед Бессарабской больницей

Следующая «остановка» — Бессарабская центральная больница.

Здесь мой коллега наметил поставить пломбу и сделать рентген — семейный врач направил после того, как Сергей переболел ковидом. При входе на территорию больницы замечаем большую карту-схему расположения зданий больницы, пандусов, альтернативных входов, стоянки для авто, туалета, доступного для людей в кресле колесном.

В вестибюль поликлиники поднимаемся по пандусу, но дальше проблема — все стоматологи работают на четвертом этаже.

— На ходунках я туда не поднимусь, — волнуется мой друг. Медсестра предлагает вызвать санитаров, чтобы помогли поднять кресло. Сергей растерялся от такого предложения — не любит он, когда его на руках носят.

В поликлинике есть лифт, но он много лет не работает.

И тут мне приходит идея:

— Слушай, в Буджакской больнице стоматолог работает на первом этаже, пандус и вход там удобные. В Бессарабском же есть социальное такси для людей с инвалидностью, то можно им воспользоваться, чтобы доехать до Буджака, — предлагаю Сергею.

Так и решили сделать, но уже в другой день.

А вот с рентгеном никаких проблем — в новом приемно-диагностическом отделении на первом этаже расположен рентген-кабинет. Кроме рентгена, здесь можно пройти и другие обследования.

Заканчиваем свой эксперимент в редакции — Сергей почти год не сидел за своим рабочим столом.

— Хотя и продолжаю работать дома, однако скучаю по работе в офисе, по коллективу, по живому общению. Сфотографируй меня за рабочим столом, не хочу фоткаться в коляске.

Впечатления от путешествия

пандус к банкомату

После завершения эксперимента напросились выводы. Несмотря на расширение пространства безбарьерности, барьерности для человека в кресле колесном хватает.

Первое препятствие — лестницы и узкие дверные проемы.

Второе, как признался мой коллега, «самостоятельно я бы эти три километра от дома до центра вряд ли преодолел» — на подъемах и холмах коляску приходилось толкать. К магазинам пандусы установлены так, что заехать на них самостоятельно почти невозможно.

Третье — дороги и тротуары почти не приспособлены для передвижения на кресле колесном, прежде всего высокие бордюры, несглаженные переходы между дорогой и тротуаром. Бордюр, который многие из нас даже не замечают, просто переступая через него, для человека на кресле — настоящая преграда.

Вопросы к экспертам

С вопросами, которые возникли во время прогулки, обратилась к Алексею Судаку, заместителю председателя Бессарабской громады, и Сергею Белоиваненко, генеральному директору Бессарабской больницы.

Алексей Судак:

Алексей Судак

— Пространство безбарьерности мы создаем уже не один год, однако проблем хватает, особенно в селах. В прошлом году запустили оборудованный для людей с инвалидностью микроавтобус «мерседес», которым человек бесплатно может воспользоваться раз в месяц.

Трудно решается вопрос с установкой пандусов на объектах торговли — заставить предпринимателя установить пандус и расширить двери мы не можем, не имеем таких полномочий. Что касается приспособленности медучреждений, то там вопросы почти решены. А вот восстановить лифт в Бессарабской поликлинике не можем — проблема в самой шахте, и чтобы все починить, нужны несколько миллионов гривен, в местном бюджете таких денег нет.

Сергей Белоиваненко:

Сергей Белоиваненко

— К каждому отделению больницы сделаны пандусы. Открыт паллиативный центр, приемно-диагностическое отделение с новейшим оборудованием. Мы решили проблему с рентген-кабинетом — раньше он был только в поликлинике на четвертом этаже. Поэтому открыли еще один в приемно-диагностическом отделении на первом этаже. Относительно лифта в хирургическом отделении, сейчас ведем переговоры с благотворительным фондом, который готов вложить средства в установку внешнего лифта.

От редакции. Тему безбарьерности мы продолжим в следующих номерах газеты, ведь многие аспекты остались вне нашего внимания.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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