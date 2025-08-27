Ключевые моменты:

27 августа 2025 года – 169-я годовщина со дня рождения Ивана Франко;

В 1909 году он посетил Одессу для лечения и отдыха. Останавливался в гостинице «Версаль» на углу Греческой и Красного переулка;

Несмотря на болезнь, Иван Франко встречался с украинскими деятелями и учеными;

Памятник Ивану Франко в Одессе открыли в 2006 году на углу проспекта Украинских Героев и улицы Успенской;

Авторы монумента – скульптор Борис Румянцев и архитектор Никита Румянцев.

Визит Ивана Франко в Одессу

Иван Франко посетил Одессу в 1909 году с целью лечения и отдыха. Это был непростой период его жизни: он страдал от тяжелой болезни – ревматоидного полиартрита, которая ограничивала его физические возможности.

Писатель приехал на Юг Украины по рекомендации врачей, которые надеялись, что теплый климат и морской воздух облегчат его состояние. Во время своего пребывания в городе Франко останавливался в одной из гостиниц на Екатерининской улице.

Во время своего пребывания он останавливался в гостинице «Версаль», которая находилась на углу Греческой улицы и Красного переулка. Несмотря на болезнь, этот визит был не только временем борьбы за здоровье, но и возможностью для общения с единомышленниками.

В Одессе писателя встречали украинские культурные деятели и представители научных кругов. Хотя визит носил медицинский характер, он еще раз подчеркнул прочные связи Ивана Франко с украинским миром, которые простирались далеко за пределы Галичины.

Где в Одессе установлен памятник Ивану Франко

Памятник Ивану Франко в Одессе был открыт в декабре 2006 года в честь 150-летия со дня рождения писателя. Монумент расположен на углу проспекта Украинских Героев (бывшего Александровского проспекта) и улицы Успенской.

Памятник отлили на Киевском творческо-производственном комбинате «Художник», а его авторами являются скульптор Борис Румянцев и архитектор Никита Румянцев.