Ключевые моменты:

Полиция разоблачила супругов фермеров и двух подельников, вербовавших бездомных для работы.

Жертвы выполняли тяжелую работу без оплаты.

Злоумышленники конфисковали документы и телефоны, применяли психологическое давление и угрозы.

Рабство в Одесской области

Ужасную схему рабства на ферме Одесщины раскрыли правоохранительные органы. Супруги фермеров вместе с двумя сообщниками из Днепропетровщины превращали людей в современных рабов.

Известно, что преступники охотились на социально незащищенных людей, в частности бездомных, слоняющихся вокзалами. Злоумышленники совершали «рейды» на железнодорожных станциях и обещали бездомным стабильный заработок и крышу над головой. Некоторых еще и ломали психологическим давлением.

В результате, с марта по июль 2025 года, таким образом «наняли» шесть человек. Рабочих на ферме селили в переработанном хозяйственном помещении, где царила антисанитария. Работа была изнурительной: уборка за скотом, уборка урожая. И все это без обещанной заработной платы.

Чтобы держать жертв в повиновении, обвиняемые конфисковали паспорта и телефоны.

Напомним, одесские власти призывают одесситов не быть безразличными и сообщать о людях без постоянного жилья. В Одессе работает круглосуточный Городской центр реинтеграции, предоставляющий убежища, одежду, горячую еду, медосмотр, самообслуживание.