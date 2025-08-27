Потеряна половина посевов подсолнечника, а кукурузы – еще больше

Почти полное отсутствие осадков в июле, а также дефицит влаги в июне вызвали масштабную почвенную засуху в Одесской области, что привело к неврожаю поздних сельскохозяйственных культур.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в результате засухи погибло более полумиллиона гектаров посевов.

В Одесской области из-за критической нехватки влаги потеряно не менее пятидесяти процентов посевов подсолнечника, а кукурузы — еще больше.

– Под подсолнечник мы отвели почти полтысячи гектаров пахотных площадей, засеяв их восемью перспективными гибридными сортами различной спелости иностранной и отечественной селекции. Механизаторы провели на подсолнечных полях необходимые агротехнические мероприятия. Однако жаркая и сухая погода, пришедшаяся на период цветения растений, стала основной причиной потери урожайности. Сердце кровью обливается от вида почерневших шапок подсолнечника. Возможно, удастся намолотить хотя бы по пять центнеров зерна с гектара. Однако даже сохранение закупочных цен на масличные не компенсирует потерю объемов выращенного, поэтому перед посевной озимых культур в хозяйстве ожидаются существенные экономические трудности, – рассказал руководитель ООО «Тилигул» Любашевской общины Владимир Патрикан.

Мелкий фермер из Кохановки Ананьевской общины Сергей Полищук также пострадал от нынешней засухи.

– За восемьдесят дней лета погода только недавно порадовала небольшим дождем. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы были недостаточными для формирования полноценного урожая подсолнечника, на который я возлагал большие надежды. Ведь в очередной раз необходимо латать старенький трактор, потому что уже, как говорится, на носу очередная посевная. Также нужно закупить посевной материал, минеральные удобрения и топливо, – сетует Сергей Полищук. – С тех пор как я занимаюсь фермерством на своих 40 гектарах, ни разу не получил компенсации от государства, хотя исправно плачу налоги и сборы. А год назад хотел воспользоваться финансовой поддержкой Евросоюза, чтобы начать посевную, отремонтировать технику и т. д. Но мои 130 тысяч гривен где-то «заблудились» в кабинетах власть имущих, хотя многие коллеги из общины соответствующие средства получили.

Как приспособиться к новым погодным условиям?

Для уменьшения зависимости от погодных капризов многие аграрии прибегают к высокоперспективному и продуктивному ведению земледелия.

Они внедряют в агропроизводство водосберегающие технологии, оптимизируют сроки посева озимых и технических культур, применяют более засухоустойчивые сорта растений и т. д.

– Уже пять лет мы обрабатываем почву исключительно по технологии no-till, забыв о традиционной вспашке. Это так называемая нулевая обработка земли, которая значительно помогает удерживать влагу. Также отказались от дискования стерни, чтобы не травмировать плодородный слой гумуса. Это позволяет получать стабильные урожаи даже в неблагоприятные годы и существенно снизить себестоимость выращенной продукции, – рассказал аграрий из Любашевщины, руководитель фермерского хозяйства «Шевченко» Александр Бондаренко. – Где-то через неделю начнем косовицу подсолнечника. Уже созревают семена пяти разновременных гибридов масличной культуры. Традиционно предпочтение отдаем трем иностранным и двум отечественным проверенным производителям. Данные гибриды позволяют снизить риски, связанные с погодными условиями, распределить сроки уборки урожая, чтобы не перегружать технику. В среднем мы выращиваем не менее 25 центнеров с каждого гектара, а в этом году, пожалуй, урожай будет немного ниже, потому что солнце пекло безжалостно.

Неплохого урожая подсолнечника, несмотря на климатические условия, ожидают земледельцы общества «Магнолия-Лан» из села Гандрабуры (руководитель хозяйства – Павел Солон), где под солнечную культуру отведено более двух тысяч гектаров, товарищества «Прогресс» Балтской общины и многие земледельцы Подольщины, которые активно внедряют современные агротехнологии.

Получат ли аграрии компенсации?

По официальным данным, из-за чрезвычайной жары в Украине уже уничтожено более полумиллиона гектаров сельскохозяйственных посевов.

Одесская ОГА еще в середине июля обратилась в Министерство аграрной политики по поводу критической ситуации, поэтому правительство рассматривает возможность компенсации аграриям за потерянные урожаи, однако сначала они должны задокументировать объем нанесенного ущерба.

– В Любашевской общине мы провели фотофиксацию уничтоженных непогодой посевов подсолнечника и кукурузы по заявке 32 фермерских предприятий и 15 мелких сельхозпроизводителей, – рассказала начальник отдела перспективного развития и сельского хозяйства Любашевского поселкового совета Елена Яковенко. — Если на севере общины больше пропало кукурузных полей, то в центре и на юге значительно пострадали урожаи подсолнечника. Из-за засухи у большинства растений даже початки и шляпки не успели сформироваться. В первую очередь фермеры перепахали кукурузу, которая является хорошим предшественником для посева рапса, сои, бобовых и подсолнечника.

О государственной компенсации аграриям за потерянный урожай пока говорить рано. По этому поводу было несколько совещаний. Говорилось, что будут привлекаться средства из таможенного сбора и другие пути финансирования. Предполагается выплачивать, как и раньше, четыре тысячи семьсот гривен из расчета за один гектар.

По информации заместителя министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, компенсации, вероятно, будут выплачивать только в следующем году, так как сейчас изучают возможности, где взять необходимые средства. В сентябре-октябре аграрии будут проинформированы, на что им можно рассчитывать.

Справка «ОЖ»

По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, в результате засухи погибло более полумиллиона гектаров посевов. Это не окажет значительного влияния на продовольственную безопасность и экспортный потенциал страны, однако правительство определило вопрос мелиорации приоритетным направлением, требующим государственной поддержки.

В 2021 году 527 агропредприятий области получили частичное возмещение за потерянные в 2019-2020 годах более 23 тысяч гектаров посевов.

Цифра

Аналитики прогнозируют уменьшение урожая подсолнечника в Украине почти на миллион тонн. А валовой сбор кукурузы в сезоне 2025 года ожидается на уровне 27 миллионов тонн против 40 миллионов в 2021 году. В частности, средняя урожайность в причерноморском регионе может упасть до 3,6-4 тонн с гектара по сравнению со среднеукраинскими показателями в 6-6,5 тонны.

В 2025 году в Одесской области предусмотрена частичная компенсация за потери посевов, но конкретные детали и условия предоставления этой компенсации пока не обнародованы.

