Ключевые моменты:

Запрет на салюты во время войны: в Одессе фиксируют запуски, несмотря на военное положение.

Одесщина заняла 3 место по приговорам (7 дел).

Статистика по Украине.

Наказание: штрафы и даже заключение.

Одесситы запускают салюты вопреки запрету

Даже в условиях военного положения в Украине фиксируют случаи запуска фейерверков.

За даными сервиса «Опендатабот», с начала полномасштабного вторжения суды вынесли 63 приговора за использование пиротехники. К примеру, в 2022 году зафиксированных нарушений было всего 5 по всей Украине, но уже в 2023-м количество выросло в 3,4 раза. Ну а за неполный 2025 прибавилось еще 16 решений.

В целом большинство дел суды трактуют как хулиганство, провоцирующее панику и угрожающее безопасности. Также есть криминальные дела.

Одессу по количеству салютов обогнала столица – 15 приговоров. На втором месте Днепропетровская область (8 решений), на третьем – Одесщина с 7 приговорами.

Что касается наказания, то за мелкое хулиганство предусмотрен штраф от 51 до 119 грн. По уголовным делам – до 34 тыс. грн. Также часто назначаются общественные работы. К примеру, в Киеве пьяный любитель салютов получил 50 часов. А в Ровно мужчина запустил фейерверк возле школы и угрожал полиции гранатой. Суд назначил ему четыре года заключения, но заменил реальный срок испытуемым, поскольку подсудимый пошел служить в ВСУ.

