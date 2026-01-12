Ключевые моменты:

Новый социальный маршрут: автобус дублирует троллейбус №3 («Застава-1 – парк Шевченко»).

На маршруте курсирует 2 автобуса.

Заработал информационный центр.

Новый социальный маршрут: детали

Новый бесплатный автобусный маршрут будет дублировать троллейбусный маршрут №3: «Застава– 1 – парк им. Т. Шевченко». Сейчас курсирует 2 автобуса.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, с 12 января также введена работа информационного центра, который будет предоставлять информацию о работе социальных маршрутов, в частности, схем и графиков движения, времени работы автобусов.

Всю необходимую информацию о работе социальных автобусов можно узнать по телефонам: (048)717-54-54 и (048)717-54-77.

Кроме того, по данному номеру будут приниматься жалобы и предложения на работу социальных маршрутов. Диспетчеры информационного центра будут работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

