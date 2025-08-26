Ключевые моменты:
- Офицер обещал содействие в тайном вывозе военнослужащего из части и беспрепятственной перевозке в Одессу, чтобы уклониться от службы
- За получение взятки ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности до трех лет.
Детали дела
По данным следствия, мужчина действовал в сговоре, вымогал деньги у представителей военнослужащего, служащего в другом регионе. Правоохранители задержали офицера непосредственно во время получения взятки.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Продолжается следствие под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц.
Читайте также:
- В Одесской области мужчина похитил автомобиль ТЦК вместе с другими мобилизованными
- В Одессе мобилизовали «языкового инспектора» – что известно
- В Одессе проведут масштабные проверки забронированных работников критической инфраструктуры