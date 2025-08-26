Ключевые моменты:

Владелец выгуливал собаку без поводка и намордника, что запрещено законом для опасных пород

За это ему грозит штраф от 170 до 340 гривен, а в случае повторного нарушения или нанесения вреда – от 340 до 510 грн или даже конфискация животного.

Требования к выгулу опасных пород

Инцидент произошел после сообщения местных жителей в полицию. Правоохранители составили административный протокол в отношении владельца. Американский стаффордширский терьер относится к списку опасных пород собак, поэтому выгул в общественных местах разрешается только на поводке и с намордником.

Если собака нанесет вред человеку или имуществу, сумма штрафа может вырасти до 1700–3400 грн, а для должностных лиц – вдвое больше.

В Одессе готовят и новые правила, которые позволят муниципальным службам жестче контролировать выгул крупных и агрессивных собак.

