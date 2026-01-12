Ключевые моменты:

Проблемы транспорта в Одессе: переполненные маршрутки, ожидания до 40 минут, отсутствие социальных автобусов.

Опыт корреспондентов «Одесской жизни».

Жалобы одесситов.

Почему одесситы не могут доехать на работу

В Одессе произошло масштабное изменение транспортной инфраструктуры: бесплатные автобусы заменили троллейбусы и трамваи из-за массированных обстрелов региона 13 декабря. Однако, к сожалению, ситуация с транспортом в Одессе не улучшилась.

Наши корреспонденты на собственном опыте попытались проехаться общественным транспортом в городе. И это оказалось нелегко.

12 января корреспондентка «Одесской жизни» пыталась уехать с Адмиральского проспекта в 8:40 утра. По ее словам, первая маршрутка была полностью переполнена, а вторая приняла только часть пассажиров. Через 25 минут ожидания социальные автобусы так и не появились.

«Я не ждала именно бесплатного автобуса, мне нужно было ехать с Адмиральского на Королева. Села во вторую маршрутку, первая не вместила всех», — сообщает корреспондентка ОЖ.

К слову, такси также оказалось недоступным, водители отказывали из-за нехватки машин.

Еще одна наша коллега подтвердил ситуацию в обратном направлении: люди не могли сесть уже на первой остановке.

Жалуются на общественный транспорт местные жители

«Эти бесплатные автобусы, к сожалению, никак не заменят электротранспорт, я за то, чтобы запустили электротранспорт. Почему Лисак ничего для этого не делает? При Труханове уже все давно работало бы», — пишет в комментариях Ирина Бондаренко.

По словам пассажирки Татьяны, она ожидала социального автобуса 40 минут. Добавляет, что на конечной остановке собралось 6 автобусов, но ни один так и не уехал. Жалуется, что автобусы не курсируют с интервалом в 20-30 минут.

Пенсионерка Мария Шматкова пишет в комментариях, что живет на Слободке и здесь не ходит автобусный маршрут вместо 15 и 12 трамваев. Поэтому она в поликлинику ходит пешком. Ведь пенсии не хватает пользоваться частным общественным транспортом.

Напомним, 12 января в Одессе был запущен новый социальный маршрут и открыт информационный центр. Здесь горожане могут узнать о графиках движения и оставить жалобы или предложения.

Также «Одесская жизнь» подготовила для вас удобный и всегда обновляемый список всех социальных автобусных маршрутов. В материале вы найдете подробные схемы и графики отправления: Бесплатные автобусы в Одессе заменили троллейбусы и трамваи: схемы всех маршрутов и расписание.