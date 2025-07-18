Ключевые моменты:
- В Одессе разоблачили псевдореабилитационный центр, где силой удерживали людей, в том числе пятерых несовершеннолетних.
- Пятеро участников преступной группы задержаны, им сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы.
Особенности лечения
Злоумышленники обустроили свой псевдореабилитационный центр в частном секторе Одессы. Они позиционировали его как заведение для лечения лиц с алко— и наркозависимостью, однако на самом деле центр действовал без каких-либо медицинских лицензий, профессионального персонала или надлежащего медицинского надзора.
Курс так называемой «реабилитации» включал полную изоляцию, унижение и применение физического насилия. Людей заставляли работать, ограничивали во сне, обливали холодной водой и заставляли переписывать религиозные тексты. За любые нарушения установленных правил применялись наказания, включая коллективную ответственность. Во время обысков правоохранители зафиксировали десятки подобных случаев и освободили удерживаемых, среди которых было пятеро несовершеннолетних.
Организатором преступной схемы оказался житель Харькова. Он привлек к своей деятельности нескольких знакомых, а для легализации функционирования «центра» использовал подконтрольную общественную организацию.
Сейчас пятерым задержанным лицам сообщено о подозрении по статье о незаконном лишении свободы и похищении человека. Всех подозреваемых содержат под стражей, досудебное расследование продолжается.
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