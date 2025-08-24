Ключевые моменты:

О смерти актрисы сообщили в Театре юного зрителя. Даже во время тяжёлой болезни она продолжала играть в спектаклях.



Людмила Ланец более четырёх десятилетий служила на сцене ТЮЗа, а также снималась в кинофильмах и телесериалах.



Коллеги вспоминают актрису как искреннего, улыбчивого и жизнерадостного человека.



Актриса Людмила Ланец ушла из жизни

Печальную новость о смерти Людмилы Ланец опубликовал коллектив Одесского театра юного зрителя в социальных сетях.

«Последние годы жизни Людмила Николаевна боролась с тяжёлой болезнью, но несмотря ни на что выходила на сцену и играла с вдохновением», – говорится в сообщении театра.

Актриса более 45 лет была верна ТЮЗу, создав множество ярких образов, которые запомнили несколько поколений зрителей.

«Мы помним её всегда с улыбкой, на позитиве, в предвкушении нового выхода на сцену. Прекрасная актриса, замечательный и светлый человек… Спасибо за всё. Покойтесь с миром», – добавили в театре.

Коллектив и зрители выражают искренние соболезнования родным и близким. Для Одессы и театрального сообщества это невосполнимая утрата.

