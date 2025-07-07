Ключевые моменты:

Ушёл из жизни Владимир Наумец — выдающийся украинский художник, первый одесский концептуалист, участник нонконформистского движения.

В своем творчестве он сочетал абстракцию и иконопись.

Музей современного искусства Одессы хранит наследие художника.

Владимир Наумец был пионером концептуального направления в Одессе, важным участником нонконформистского художественного движения и одним из первых в Украине, кто экспериментировал с новыми медиа, включая неоновые инсталляции.

Его творчество объединяло абстрактную живопись, иконописные традиции и перформативные практики, создавая духовно насыщенные образы, превращающие повседневность в символы вечности. Акции, такие как «Знак на снегу», стали знаковыми событиями в истории украинского авангарда.

Коллектив Музея современного искусства отметил, что Владимир Наумец был не только мастером живописи, графики, видео-арта и перформансов, но и человеком глубокой интеллектуальной силы, вдохновляющим всех, кто имел честь с ним работать.

“Уход Владимира Наумца — это огромная потеря для художественного сообщества Украины и мира. Мы гордимся тем, что значительная часть его творческого наследия хранится в наших фондах и доступна для будущих поколений”, — сообщили в музее.

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Справка ОЖ

Владимир Петрович Наумец родился в 1945 г. во Львове. Художественное образование получил в Одесском государственном художественном училище (1959-1964) и в Московском высшем художественно-промышленном училище (в прошлом — Строгановское), (1965-1970).

В 70-х годах принимал активное участие в проведении неофициальных «квартирных» выставок в Одессе и Москве.

Произведения Владимира Наумца хранятся в коллекциях Одесского литературного музея и Музея современного искусства Одессы, Музея современного изобразительного искусства Украины,художественных музеях Берна, Вены, Нью-Йорка, в частных собраниях многих стран мира.

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