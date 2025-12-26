Ключевые моменты:
- Исполком Одесского горсовета наградил коллектив Одесского театра кукол почетной грамотой за вклад в развитие сценического искусства.
- Театр стал лауреатом престижного фестиваля-премии «ГРА» сразу в двух номинациях за постановку «Брехня».
Почетную грамоту Исполнительного комитета Одесского городского совета коллективу театра вручил во время заседания исполкома горсовета и.о. Одесского городского головы Игорь Коваль.
Награду получил режиссер театра Денис Григорук.
Театр кукол стал лауреатом VII Всеукраинского театрального фестиваля-премии «ГРА» в номинациях «Лучший танцевальный спектакль» и «Спектакль физического театра» за постановку «Брехня».
Ранее в Одесском театре кукол ожила любимая сказка Ивана Франко «Репка».
