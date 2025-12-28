Ключевые моменты:
- Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года в Сен-Тропе. Ее здоровье серьезно ухудшилось после серьезной операции осенью 2025 года.
- Она была иконой мирового кино и символом женской свободы 1950-60-х, сыграла в 48 фильмах, но в 1973 году на пике славы навсегда ушла из кино.
- После завершения кинокарьеры Бардо посвятила жизнь защите прав животных, создав крупный международный фонд.
- При этом ее поздние политические взгляды вызывали споры.
Актриса ушла из жизни в своем поместье «Ла Мадраг» в Сен-Тропе. В последние годы здоровье Бардо серьезно ухудшилось: после госпитализации в 2023 году из-за проблем с дыханием последовала сложная операция в ноябре 2025-го, от последствий которой она так и не смогла полностью оправиться.
Брижит Бардо: главное о жизни и карьере
Брижит Бардо – французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка. За свою карьеру сыграла в 48 фильмах, сотрудничая с ведущими режиссерами своего времени и играя рядом с самыми известными актерами французского и мирового кино. Кроме того, она выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен.
Она стала символом целой эпохи в 1956 году после выхода фильма «И Бог создал женщину», воплотив на экране образ новой женщины – свободной, дерзкой и чувственной. Бардо называют предвестницей женского движения во Франции, хотя сама актриса не принимала в нем участия.
Настоящую мировую славу ей принесли фильмы «Бабетта идет на войну» (1959), «Истина» (1960) и «Презрение» (1963).
Брижит Бардо была одной из самых востребованных актрис мира, но в 1973 году, на пике карьеры, в 39 лет, шокировала мир, навсегда оставив кино. Свой уход она объяснила желанием дистанцироваться от «фальшивого мира» и посвятить себя защите прав животных. Созданный ею фонд стал одной из крупнейших международных организаций в этой сфере.
В последние десятилетия образ Бардо оставался неоднозначным. С одной стороны – безусловный вклад в экологический активизм, а с другой – острые политические высказывания и симпатии к правым движениям, за что ее не раз критиковали в европейской прессе.
Брижит Бардо и Украина
Отношение Брижит Бардо к Украине всегда было продиктовано ее экологическим активизмом. Так, в 2011-2012 годах бывшая актриса, а ныне зоозащитница вела жесткую кампанию против украинских властей. В письмах к Виктору Януковичу она требовала остановить жестокое уничтожение бездомных собак перед чемпионатом «Евро-2012», называя происходящее «дикостью» и угрожая международным бойкотом.
После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году позиция Бардо была сдержанной, что даже вызывало критику. Ранее она называла Владимира Путина «президентом своего сердца» (за его поддержку экологических инициатив), однако после начала войны в Украине дистанцировалась от симпатий к Кремлю. При этом Бардо не делала прямых политических осуждений войны, сосредоточив усилия своего фонда на помощи приютам для животных, пострадавшим в зонах боевых действий на востоке Украины.
