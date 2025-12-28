Ключевые моменты:

Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года в Сен-Тропе. Ее здоровье серьезно ухудшилось после серьезной операции осенью 2025 года.

Она была иконой мирового кино и символом женской свободы 1950-60-х, сыграла в 48 фильмах, но в 1973 году на пике славы навсегда ушла из кино.

После завершения кинокарьеры Бардо посвятила жизнь защите прав животных, создав крупный международный фонд.

При этом ее поздние политические взгляды вызывали споры.

Актриса ушла из жизни в своем поместье «Ла Мадраг» в Сен-Тропе. В последние годы здоровье Бардо серьезно ухудшилось: после госпитализации в 2023 году из-за проблем с дыханием последовала сложная операция в ноябре 2025-го, от последствий которой она так и не смогла полностью оправиться.

Брижит Бардо: главное о жизни и карьере

Брижит Бардо – французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка. За свою карьеру сыграла в 48 фильмах, сотрудничая с ведущими режиссерами своего времени и играя рядом с самыми известными актерами французского и мирового кино. Кроме того, она выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен.

Она стала символом целой эпохи в 1956 году после выхода фильма «И Бог создал женщину», воплотив на экране образ новой женщины – свободной, дерзкой и чувственной. Бардо называют предвестницей женского движения во Франции, хотя сама актриса не принимала в нем участия.

Настоящую мировую славу ей принесли фильмы «Бабетта идет на войну» (1959), «Истина» (1960) и «Презрение» (1963).

Брижит Бардо была одной из самых востребованных актрис мира, но в 1973 году, на пике карьеры, в 39 лет, шокировала мир, навсегда оставив кино. Свой уход она объяснила желанием дистанцироваться от «фальшивого мира» и посвятить себя защите прав животных. Созданный ею фонд стал одной из крупнейших международных организаций в этой сфере.

В последние десятилетия образ Бардо оставался неоднозначным. С одной стороны – безусловный вклад в экологический активизм, а с другой – острые политические высказывания и симпатии к правым движениям, за что ее не раз критиковали в европейской прессе.

Брижит Бардо и Украина

Отношение Брижит Бардо к Украине всегда было продиктовано ее экологическим активизмом. Так, в 2011-2012 годах бывшая актриса, а ныне зоозащитница вела жесткую кампанию против украинских властей. В письмах к Виктору Януковичу она требовала остановить жестокое уничтожение бездомных собак перед чемпионатом «Евро-2012», называя происходящее «дикостью» и угрожая международным бойкотом.

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году позиция Бардо была сдержанной, что даже вызывало критику. Ранее она называла Владимира Путина «президентом своего сердца» (за его поддержку экологических инициатив), однако после начала войны в Украине дистанцировалась от симпатий к Кремлю. При этом Бардо не делала прямых политических осуждений войны, сосредоточив усилия своего фонда на помощи приютам для животных, пострадавшим в зонах боевых действий на востоке Украины.

