Об этом с прискорбием сообщили на Фейсбук-странице Всемирного клуба одесситов.

На протяжении своей яркой и насыщенной жизни он написал 16 книг и более 180 научных и публицистических статей, посвященных Одессе и ее историческому наследию.

Краеведение было одним из увлечений Анатолия Иссаковича. А основная деятельность проходила в Одесском порту. Здесь он познакомился и подружился с Михаилом Жванецким. Истории из жизни Анатолия Горбатюка легли в основу некоторых рассказов Жванецкого.

Анатолий Иссакович редактировал газету Одесского замляцтва в Лос-Анджелесе «Одесский маяк» и какое-то время сотрудничал с «Одесской жизнью».

Прощание с Анатолием Исааковичем состоится в пятницу, 13 июня, во Всемирном клубе одесситов по адресу: ул. Маразлиевская, 7 (угол Базарной).

Одессита похоронят на Таировском кладбище.

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