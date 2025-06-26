Ключевые моменты

26 июня 2025 года стало известно о смерти Руслана Боделана, бывшего мэра Одессы и главы Одесской ОГА. Ему было 83 года.

Боделан занимал ключевые административные должности в Одессе в 1990–2000-х годах, в том числе был мэром с 1998 по 2005 год.

В 2005 году против него было возбуждено уголовное дело, после чего он покинул Украину и получил гражданство РФ, но позже вернулся.

О смерти Руслана Боделана в четверг, 26 июня,сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Он выразил соболезнования родным и близким мужчины.

“Его жизнь была тесно связана с историей Одессы – он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении”, – написал Кипер.

Подробностей о причинах смерти, как и о времени прощания с Боделаном пока нет.