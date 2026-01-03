Ключевые моменты:

2 января 2026 года в Одессе скончался народный артист Украины Богдан Чуфус.

Богдан Чуфус работал в Одесском драмтеатре (1977-2005) и на одесском телевидении; сыграл сотни театральных ролей и снимался в фильмах.

О дне и времени прощание с артистом и телеведущим не сообщалось.

Скорбную весть сообщила заведующая режиссерской частью Одесского национального академического театра оперы и балета Елена Стародубцева.

«Ушел из жизни великий Человек, талантливый Актер (Народный артист Украины), автор многих креативных человечных программ на Одесском Государственном телевидении Богдан Дмитриевич Чуфус. Бодечка был честный, умный, мудрый, красивый, талантливый, с тонким чувством юмора, скромный, одинокий и несчастный, он столько отдавал и так мало получал, он любил Театр, талантливых людей и свою внучку. Он полетел туда, где ему будет легко дышать», – написала она на своей странице в «Фейсбуке».

Богдан Чуфус работал в Одесском драмтеатре с 1977 по 2005 год, затем – на одесском телевидении. Играл сотни ролей в театре, снимался в фильмах, был исполнителем украинских народных песен.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Беляевке на Одесчине скончался известный украинский художник Валерий Сыров.

А 12 декабря во Львове после продолжительной болезни на 66-м году жизни умер известный украинский певец Степан Гига.