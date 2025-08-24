Оказалось, что несмотря на разное происхождение, этот наряд стал для всех символом единства и гордости, который надевают и в будни, и в праздники.

Когда жителей юга Одесчины спрашиваешь о национальной принадлежности, в большинстве случаев люди начинают загибать пальцы и говорят примерно так: «Моя мама родилась в семье украинца и молдаванки. А в жилах отца течет кровь гагаузов, албанцев, русских, еще и немного цыганской. Так кто же я по национальности?..» Мы поинтересовались: как люди-интернационалы относятся к украинским вышиванкам – есть ли они в их гардеробе и носят ли?

Галина Маратаева, жительница города Рени:

– У меня мама – украинка из Килии, а папа – узбек. Поэтому в моем гардеробе есть и украинские вышиванки, и узбекская национальная одежда. Но когда надеваю последнюю, иногда случаются неловкости. То узбек подойдет и обратится ко мне на узбекском – а я не могу ответить, потому что, к сожалению, не знаю этот язык. То просто просят: «А можно с вами сфотографироваться?» – словно я для них верблюд в Египте. Поэтому чаще надеваю вышиванки – тут вопросов не возникает. Одну из них я вышила собственноручно, мне кажется, что в узоре есть узбекские мотивы. Еще одну вышиванку сделала для своей дочери. А еще люблю чильце – яркие головные уборы к вышиванкам: сделала для себя и еще немало для подруг.

Надежда Буценко, жительница города Рени:

Надежда Буценко

– Моя мама родилась на севере Молдовы, но я не могу сказать, что она «чистая» молдаванка – там тоже было намешано. Мой отец по паспорту был украинцем, но родился он в Румынии. На территорию современной Украины попал в 1940 году и впервые в жизни услышал украинский в 1944-м, когда край освободили от немецкой оккупации. Но как бы ни складывалась история семьи, сейчас все мы – украинцы.

Женщина рассказывает, что в ее гардеробе четыре вышиванки и три вышитых платья. У них разные истории.

— Когда-то давно одно платье мне вышила мама. Оно из легкой ткани, украшено узорами. Но когда я его надевала, меня иногда спрашивали: «Вы что, артистка?». Я даже возмущалась: почему это национальный наряд считается только сценическим?

Сейчас, по ее словам, вышиванки люди носят без повода – просто на работу, в путешествия, они стали частью нашей жизни.

Еще одну вышиванку ей подарила кузина из Румынии – бежевыми нитками по бежевому, очень изящная работа.

— Что касается узора, – говорит Надежда, – то он какой-то бессарабский.

Иначе выглядит работа мастерице из Ивано-Франковской области, где у женщины есть хорошие друзья:

— Я сделала заказ женщине, которая работает учительницей музыки, но она потомственная мастер – бабушка вышивала, мама вышивала. У современной мастерице семь японских машинок – вышиванки имеют большой спрос! Я заказала черную рубашку с вышивкой – для особых торжественных случаев. Но мастерица прислала мне не черную, а темно-синюю, вышитую золотыми нитками – она очень яркая, действительно праздничная!

