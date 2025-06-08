Погиб Владислав Горай – солист Одесской оперы, волонтер и заслуженный артист Украины

Об этом сообщили на странице Одесской Оперы в Facebook.

«Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены – он являлся примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне – помогал, волонтерил, поддерживал.

Одесская национальная опера осиротела.

Сцена, на которой он жил, будет звучать без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его», – говорится в сообщении.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее в Одессе ушел из жизни известный артист театра Сергей Юрков.