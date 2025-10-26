Ключевые моменты:

Труханов сравнил свое увольнение с «современным расстрелом» и надеется на пересмотр указа президента.

Экс-мэр отметил, что будет жить с новым статусом, изучая, что ему можно и нельзя делать.

Примером для него является Уинстон Черчилль, который смог сплотить нацию в сложные времена.

Труханов продолжает развивать Федерацию тайского бокса Одесской области, воспитанники которой защищают Украину на фронте.

На вопрос о жизни за границей, он ответил, что не видит себя нигде, кроме родины.

Как рассказал Труханов в большом интервью изданию «Думская», он до сих пор надеется на пересмотр решения президента.

По его словам, он хотел бы «проснуться утром и узнать, что президенту доложили о произошедшей ошибке», а указ о его увольнении будет приостановлен на время проверки.

«Это вернуло бы мне веру во что-то светлое. Знаете, это такой современный расстрел. Раньше пришли, зачитали приговор и расстреляли – человек умер и не знает, что дальше. А когда расстреляли морально, но ты жив и смотришь на все это, что происходит, – не можешь ничего сделать», – сказал экс-мэр.

А говоря о своих дальнейших планах, Труханов отметил, что пока не имеет четкой стратегии, но не исключает «продолжения репрессий».

«Буду как-то привыкать жить с этим статусом, посмотрю, что мне можно делать, а что нельзя. Я могу ходить и дышать пока», – добавил он.

Он подчеркнул, что по-прежнему занимается развитием Федерации тайского бокса Одесской области, которую считает своим «детищем» с 1992 года. По его словам, из федерации вышло более тысячи мастеров спорта, а многие воспитанники сейчас защищают Украину на фронте.

Отвечая на вопрос, какую страну он мог бы выбрать для жизни, если не сможет оставаться в Украине, Труханов отметил, что не видит себя нигде, кроме родины.

«Почему я должен выбирать какую-то страну для жизни?» – сказал он.

Также экс-мэр рассказал, что примером для него является Уинстон Черчилль, который «смог сплотить нацию и вселить в народ веру в собственные силы, когда почти все видели в нем врага».

