Лишенный гражданства Геннадий Труханов рассказал, что паспорт еще при нем и банковские счета пока работают: он постепенно снимает деньги, чтобы обеспечить себя наличными.

Экс-мэр не знает, чем было вызвано решение президента Зеленского и отверг слухи о других паспортах.

Геннадий Труханов о лишении украинского гражданства

После указа Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства Геннадий Труханов живет в статусе человека без гражданства, хотя формально паспорт еще при нем. Об этом экс-мэр рассказал в интервью изданию Думская. По его словам, ему обещали выдать временный документ, который позволит передвигаться по территории Украины.

«Счета остались, пока работают, их еще не заблокировали, снимаю деньги потихоньку. Чтобы были наличные и можно было как-то жить», — заявил Труханов.

Он отметил, что не понимает, почему указ появился именно сейчас. «Если причина — ливень, то просто не знаю, что сказать. Я уже рассказал, где был и что делал тогда», — говорит бывший мэр.

Труханов также прокомментировал слухи о двойном гражданстве: «У меня нет паспортов других стран — ни Греции, ни Италии».

Он уверен, что вернет себе гражданство:

«Мне, знаете, все равно, как они меня воспринимают. Мне главное, как я себя воспринимаю. Я украинец, был, есть и буду. И у меня есть уверенность в этом, за мной правда».

