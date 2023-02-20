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Секрет болгарского вина: как проходит обряд первой обрезки виноградной лозы

Секрет болгарского вина: как проходит обряд первой обрезки виноградной лозы

Болгарское вино не так известно миру, как французское, но болгары и их гости знают о его необыкновенных вкусовых качествах. И среди ценителей — много выдающихся личностей. Британский политик Уинстон Черчилль, например, ежегодно заказывал 500 литров болгарского вина.

Особенность этого вина, на мой взгляд, в том, что оно готовится с большой любовью. А в дополнение к эмоциям и незатейливому технологическому процессу, болгары сохранили целый арсенал традиций, связанных с вином.

Обряд первой обрезки виноградной лозы

Самым известным является обряд первой обрезки виноградной лозы. Проводится он 14 февраля — в День святого великомученика Трифона, покровителя всех виноградарей и виноделов.

В этот день в самом большом почете все мужчины, которые носят имя Трифон. К ним приходят друзья и родственники и, по старой традиции, поливая водой на руки именинников, высказывают самые теплые пожелания и одаривают полотенцем или рубашкой (традиционные подарки для мужчин на именины). 

Далее праздник распространяется во все дома, где есть хотя бы одна виноградная лоза.

Женщины в этот день с самого утра заняты приготовлением обрядового хлеба или хлебных лепешек. Также они отваривают целую курицу или готовят блюдо из куриного мяса. Со всеми угощениями все идут к винограднику.

Здесь мужчина читает молитву, благодарит Бога за хороший урожай и просит, чтобы новый был еще лучше, отрезает три прута от одной лозы, надрезы посыпает пеплом, а затем поливает вином. А далее каждый хозяин вместе с членами семьи, соседями и друзьями должен испить прошлогоднего вина, чтобы хорошим тостом закрепить божье благословение и удачу.

Как проходит обрезка винограда в селах Буджака

В болгарских селах Буджака, как и в былые времена, обрезку винограда проводят шумной компанией. Собираются соседи и начинают по очереди подрезать по одной лозе в каждом доме. А потом среди всех хозяев выбирают «царя Трифона» — царя вина. Как правило, им становится или самый щедрый из всех — кто не жалеет вина старого урожая ради благословения нового, или тот, у кого самые большие насаждения виноградников.

Царю надевают на голову венок из первых обрезанных виноградных прутьев и празднуют до позднего вечера.

На Бессарабии все виноделы и ценители вина с самого утра совершают священный обряд предков, желают земле плодородия, виноделам — сил и здоровья, а Украине – скорейшего мира и благоденствия. Да будет так!

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Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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