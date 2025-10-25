Ключевые моменты:

Труханов опроверг слухи о плохих отношениях с губернаторами и отметил, что с Саакашвили сотрудничество быстро стало невозможным из-за различий в подходах.

Бывший мэр подчеркнул, что всегда действует по принципам и не переходит границы, несмотря на давление сверху.

На вопрос о ковре и диване из кабинета Труханов пояснил, что это были его личные вещи, и он оставил кабинет в чистом состоянии для преемника.

Экс-мэр считает, что в нынешней ситуации главное – сотрудничество и взаимопонимание, особенно в преддверии отопительного сезона.

«У меня есть принципы»

В частности, в интервью изданию «Думская» Труханов опроверг информацию о том, что его отношения ни с Кипером, ни с Саакашвили, ни со Степановым никогда не были позитивными и признался, что даже не знал о том, что пресс-служба Степанова удаляла фотографии с тех мероприятий, где губернатор и мэр Одессы были вместе.

– Откровенно скажу, что не знал таких фактов. Что касается Саакашвили, то с ним вообще было невозможно общаться. Первое время, где-то полгода, мы сотрудничали, потом это стало нереально. Какие-то идеи вне закона, вот, например:

– Давайте сделаем освещение в городе, подсветим фасады, – начинает Саакашвили.

– Так надо проект сделать, – говорю я.

– Да какой проект? Давай деньги и давай делать, – отвечает он в своем стиле.

– Да вы что, нас арестуют.

– Кто нас арестует? Прокурор мой, руководитель полиции мой, все мои, с президентом прямая связь.

Я ему сказал, что так действовать не буду. И все, поехало. Потом эти уголовные дела, НАБУ и все остальное. А что касается сегодняшних отношений, то я вообще не конфликтный человек, но у меня есть принципы… Во-первых, я мэр города, которого избрали люди. Я не возлагал на себя эту корону. Да, меня вызывают, я иду, куда мне говорят, дают указания, я выполняю, но переходить определенные границы я не могу, – рассказал журналисту «Думской» бывший городской голова Одессы.

А отвечая на вопрос, почему ему не удалось наладить сотрудничество с нынешним главой ОВА Олегом Кипером, Труханов признался:

– Я не знаю, почему. Я задаю этот вопрос прежде всего самому себе. Может я какой-то не такой? Не было ситуаций, чтобы я не шел навстречу.

«Это очень смешно, о ковре и диване»

Помимо этого, экс-мэру был задан вопрос, почему он вынес из своего бывшего кабинета все вещи, в частности ковер и диван, на что Кипер обратил внимание во время представления новоназначенного руководителя Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергея Лысака.

– Вы знаете, он (Олег Кипер, – Ред.) очень интересный человек. Его волнуют ковры, диваны, сколько мне лет, рассказывает, что мы матом общаемся. Это очень смешно. О ковре и диване. Я считаю, что когда ты покидаешь кабинет, убери все вещи за собой и оставь чистое пространство человеку, который придет. Потому что когда я пришел, я был благодарен тем, кто убрал грязный ковер. Понимаете? В конце концов, это были мои личные вещи, которые я купил за свои деньги, – пояснил Труханов.

А отвечая на вопрос о ГВА, он отметил, что главное на сегодняшний день – сотрудничество и взаимопонимание.

– Сегодня не то время, когда нужно приходить с командой, которая всех заменит. Революции пока не нужны. Мы подошли к отопительному сезону, а зима может быть очень опасной. Дай Бог, чтобы она была теплой, – добавил бывший мэр.

