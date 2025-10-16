Ключевые моменты:

Новое подозрение готовят по статье о преступлении в сфере хозяйственной деятельности.

Правоохранители считают это дело более перспективным на текущем этапе.

Инсайд от правоохранителей

Источники «Думской» в правоохранительных органах сообщают, что следствие активно готовит объявление подозрения Геннадию Труханову по уголовному делу в сфере хозяйственной деятельности. Это может касаться вопросов законности подписанных им соглашений, финансирования проектов или управления муниципальными активами во время его пребывания в должности.

Изначально рассматривалась квалификация по статье 111 УК Украины (государственная измена) из-за подтверждения СБУ наличия у Труханова российского гражданства. Однако по данным источников, правоохранители решили «отложить на потом» эту квалификацию, поскольку она требует более сложной доказательной базы — в частности, доказательства прямой договоренности с агрессором или деятельности в ущерб суверенитету.

