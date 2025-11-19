Ключевые моменты:

Залог в размере 42 миллионов гривен был полностью внесен; он вырос с 30 миллионов гривен, которые Труханов внес ранее.

Основную сумму залога собрала семья председателя районного совета Виталия Барвиненко, в частности деньги собрал Дмитрий Барвиненко — бывший депутат облсовета.

Ранее сына Виталия, Дмитрия Барвиненко, обвиняли в содействии лишению Труханова должности городского головы.

Залог внесла семья председателя районного совета

В октябре 2025 года для Геннадия Труханова избрали меру пресечения: круглосуточный домашний арест и обязательство носить электронный браслет. Также был установлен залог, размер которого постепенно вырос с 30 до 42 миллионов гривен. Ранее Труханов уже внес 30 миллионов гривен, а после решения суда об увеличении суммы необходимо было доплатить еще 12 миллионов гривен. Необходимую сумму залога за экс-мэра внесла семья председателя районного совета Виталия Барвиненко.

По информации издания «Думской», деньги для залога собрал Дмитрий Барвиненко, бывший депутат Одесского областного совета и действующий депутат и аграрий в Белгород-Днестровском районе. К слову, соратники Труханова не смогли оказать помощь в уплате залога.

Еще один интересный факт — именно сына Виталия Барвиненко Дмитрия обвиняли члены фракции «Доверяй делам» в содействии лишению Труханова должности городского головы.

Напомним, что по результатам следствия, Труханов и его сообщники реализовали схему незаконной передачи земельных участков под застройку без проведения конкурсов. Их деятельность нанесла ущерб общине на сумму около 689 миллионов гривен. Экс-мэр и другие фигуранты дела получали за свои «услуги» деньги или квартиры. Кроме этого, чиновника также обвиняют в нарушениях, связанных с системой водоотведения во время наводнения в Одессе, которое привело к масштабным последствиям.

Добавим, президент Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства из-за наличия у него российского паспорта.