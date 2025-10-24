Ключевые моменты:

Труханов признал, что не все из бывших коллег открыто его поддержали, но отметил, что привык не втягивать других в собственные проблемы.

Экс-мэр подчеркнул, что его соратник Барвиненко — самостоятельный и опытный политик, имеющий собственное мнение, и его нельзя обвинять в происходящем.

Партия «Доверяй делам» продолжит работу, потому что у нее есть поддержка одесситов и четкое понимание нужд города.

«Доверяй делам» останется на политической арене

После скандала с лишением гражданства бывшие соратники мэра Одессы от партии «Доверяй делам» в основном воздержались от публичных заявлений. В интервью изданию «Думская» Геннадий Труханов признался, что не ожидал от них особой поддержки, хотя надеялся, что кто-то выступит с опровержением.

«Привык отвечать сам за себя и не втягивать близких в свои проблемы. Я знаю, что и фракция, и партия готовят заявления. Что касается комментариев в соцсетях, может люди испугались?», — отметил экс-мэр.

Он также добавил, что, возможно, часть людей просто испугалась комментировать ситуацию: » Хотелось бы, чтобы кто-то просто сказал, что это фальшивка, очевидная фальшивка, ведь в течение десяти лет я был инициатором того, чтобы провели проверки».

Геннадий Труханов также высказался о слухах, что лишение его гражданства якобы связано с критикой областной администрации и ее главы Олега Кипера, которую озвучивал его соратник по партии Виталий Барвиненко.

По словам мэра, Барвиненко — опытный политик и независимый человек, который не боится иметь собственную позицию.

«Он неоднократно был депутатом Верховной Рады, прекрасно разбирается в политике, работает аналитиком и журналистом. У него есть своё мнение, и, независимо от того, будет ли он в партии “Доверяй делам” или другой, он всегда будет говорить то, что считает правильным», — отметил Труханов.

Комментируя будущее партии, Труханов подчеркнул, что «Доверяй делам» не исчезнет с политической карты города. По его словам, у партии есть рейтинг, доверие одесситов и четкое видение развития Одессы.

«Кто возглавит партию, решим коллегиально. Я понимаю, что партии будет нелегко. И этот человек, который возглавит ее, должен знать, что это не будет прогулка, он будет под прицелом», — заявил Труханов.

Он также отметил, что не намерен навязывать свое мнение или назначать преемников единолично.

