Ключевые моменты:

Российская армия испытывает КАБы с реактивным двигателем в южных регионах Украины; управляемые бомбы уже долетают до Одесской, Николаевской и Полтавской областей.

КАБы могут быть перехвачены средствами ПВО, и поэтому угроза контролируемая.

Об этом рассказал в эфире «Суспільного» начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, эти КАБы похожи на крылатые ракеты, но значительно дешевле в производстве. Они уже начали долетать до Одесской, Николаевской и Полтавской областей. Враг применяет их единичными случаями, чтобы проверить реакцию сил обороны.

«Это та самая бомба, выпущенная из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование «Юг» подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно этот тип – установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировано на открытом участке территории без последствий», – рассказал военнослужащий.

В то же время представитель Воздушных сил призвал не поддаваться панике. Ведь сейчас эти боеприпасы не создают критической угрозы, потому что их можно перехватывать.

Игнат также отметил, что Россия продолжает совершенствовать средства поражения, а Украина вместе с партнерами работает над развитием оборонных технологий. А для гражданского населения главное – не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.

Что такое КАБ

КАБ (управляемая авиационная бомба) – высокоточный боеприпас с системами наведения и аэродинамическими поверхностями. Может быть штатно управляемой или полученной путем модернизации обычной фугасной бомбы (например, ФАБ-500) добавлением модуля коррекции полета.

Высокая точность обеспечивается спутниковым, лазерным или телевизионным наведением. Крылья дают бомбе маневренность и возможность корректировать траекторию, что повышает меткость по сравнению с неуправляемыми бомбами. Дальность действия зависит от высоты и скорости сброса самолета, а боевые части могут быть фугасными, бетонобойными или объемно-детонирующими в зависимости от назначения.