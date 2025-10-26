Отключения света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 26 октября, в Одессе пройдут очередные плановые ремонтные работы на электросетях.
  • Без света временно останутся ряд улиц в зонах Центрального и Северного РЭС.
  • Точное время возобновления электроснабжения не уточняется.

По информации одесской мэрии, причина отключения – плановые ремонтные работы по ряду адресов, находящихся в зонах Центрального и Северного РЭС.

Адреса, где ожидаются отключения:

Центральный РЭС

  • бул. Французский, 12–23/25;
  • Бажана, 58–64А;
  • Балковская, 90–141;
  • Благовидовой Ольги, 30–37а, 40В;
  • Головковская, 15–21/корп.23;
  • Дальницкая, 53, 53/корп.5;
  • Иванова Дмитра, 3–59;
  • Картамышевская, 40, 40/корп.1;
  • Цветочная, 12–21;
  • Колоничная, 1;
  • Колонтаевская, 1;
  • Михайловская, 15;
  • Платановая, 27–126;
  • Радостная, 114, 116;
  • Рихтера Святослава, 67–109;
  • Семинарская, 1, 1/корп.1, 1/корп.4;
  • Средняя, 61;
  • Тенистая, 9/12;
  • пл. Михайловская, 13, 15, 19;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1–6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1–19;
  • пер. 2-й Водяной, 11;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Виноградный, 4–38;
  • пер. Ковровый, 5, 7;
  • пер. Удельный, 2–7/корп.1;
  • проезд Сиреневый, 1–6;
  • просп. Леси Украинки, 2, 4.

Северный РЭС

  • 1-я Пересыпская, 1;
  • 4-я, 1–36б;
  • Авангардная, 1–31;
  • Агрономическая, 1Б–85;
  • Ананьевская, 1–26А;
  • Беляевская, 11–11б;
  • Высокая, 1–20;
  • Дальняя, 1–23;
  • Дорожная, 1–22;
  • Жевахова, 103, 111;
  • Ивахненко Петра, 9–90А;
  • Профессора Коровицкого, 1–151;
  • Листяная, 1–13;
  • Летняя, 1–41;
  • Металлистов, 1–15;
  • Мирная, 1–29;
  • Неждановой, 1–129;
  • Обрывистая, 1–22;
  • Озерная, 26–66;
  • Осенняя, 1–12;
  • Павлодарского, 1–76;
  • Савранская, 1–28;
  • Светлая, 1–14;
  • Тарутинская, 11А–13;
  • Узикова Станислава, 1–39;
  • Украинская, 1–20;
  • Хавкина, 2–72;
  • Шполянская, 74–119;
  • Ядова, 58;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1–19;
  • пер. Ковыльный, 1–17;
  • пер. Крижановский, 1–28;
  • пер. Крушельницкой, 1–5А;
  • пер. Москети, 1–11а;
  • пер. Неждановой, 1–8;
  • пер. Ионы Отаманского, 1–15;
  • пер. Савранский, 5, 9;
  • пер. Станишевской Марии, 1А–21;
  • пер. Сумский, 2–28;
  • пер. Шахтинский, 1–24;
  • пер. Шебелинский, 1–16;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1–23.

Точное время возобновления электроснабжения не уточняется.

