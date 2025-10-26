Ключевые моменты:
- Сегодня, 26 октября, в Одессе пройдут очередные плановые ремонтные работы на электросетях.
- Без света временно останутся ряд улиц в зонах Центрального и Северного РЭС.
- Точное время возобновления электроснабжения не уточняется.
По информации одесской мэрии, причина отключения – плановые ремонтные работы по ряду адресов, находящихся в зонах Центрального и Северного РЭС.
Адреса, где ожидаются отключения:
Центральный РЭС
- бул. Французский, 12–23/25;
- Бажана, 58–64А;
- Балковская, 90–141;
- Благовидовой Ольги, 30–37а, 40В;
- Головковская, 15–21/корп.23;
- Дальницкая, 53, 53/корп.5;
- Иванова Дмитра, 3–59;
- Картамышевская, 40, 40/корп.1;
- Цветочная, 12–21;
- Колоничная, 1;
- Колонтаевская, 1;
- Михайловская, 15;
- Платановая, 27–126;
- Радостная, 114, 116;
- Рихтера Святослава, 67–109;
- Семинарская, 1, 1/корп.1, 1/корп.4;
- Средняя, 61;
- Тенистая, 9/12;
- пл. Михайловская, 13, 15, 19;
- пер. 1-й Сиреневый, 1–6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1–19;
- пер. 2-й Водяной, 11;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- пер. Виноградный, 4–38;
- пер. Ковровый, 5, 7;
- пер. Удельный, 2–7/корп.1;
- проезд Сиреневый, 1–6;
- просп. Леси Украинки, 2, 4.
Северный РЭС
- 1-я Пересыпская, 1;
- 4-я, 1–36б;
- Авангардная, 1–31;
- Агрономическая, 1Б–85;
- Ананьевская, 1–26А;
- Беляевская, 11–11б;
- Высокая, 1–20;
- Дальняя, 1–23;
- Дорожная, 1–22;
- Жевахова, 103, 111;
- Ивахненко Петра, 9–90А;
- Профессора Коровицкого, 1–151;
- Листяная, 1–13;
- Летняя, 1–41;
- Металлистов, 1–15;
- Мирная, 1–29;
- Неждановой, 1–129;
- Обрывистая, 1–22;
- Озерная, 26–66;
- Осенняя, 1–12;
- Павлодарского, 1–76;
- Савранская, 1–28;
- Светлая, 1–14;
- Тарутинская, 11А–13;
- Узикова Станислава, 1–39;
- Украинская, 1–20;
- Хавкина, 2–72;
- Шполянская, 74–119;
- Ядова, 58;
- пер. 1-й Пересыпский, 1–19;
- пер. Ковыльный, 1–17;
- пер. Крижановский, 1–28;
- пер. Крушельницкой, 1–5А;
- пер. Москети, 1–11а;
- пер. Неждановой, 1–8;
- пер. Ионы Отаманского, 1–15;
- пер. Савранский, 5, 9;
- пер. Станишевской Марии, 1А–21;
- пер. Сумский, 2–28;
- пер. Шахтинский, 1–24;
- пер. Шебелинский, 1–16;
- спуск 2-й Пересыпский, 1–23.
Точное время возобновления электроснабжения не уточняется.
