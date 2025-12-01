Ключевые моменты:

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бизнесмена Тимура Миндича по делу НАБУ о «Энергоатоме».

Миндич выехал из Украины, его местонахождение неизвестно; дело могут передать в Интерпол.

Следствие установило, что он пытался повлиять на закупку бронежилетов и общался с Александром Цукерманом.

Операция НАБУ «Мидас» выявила коррупционные схемы в «Энергоатоме» с «откатами» до 15% контрактов, сумма «отмытых» средств — около 100 млн долларов.

Против ключевых фигурантов введены санкции, Наблюдательный совет «Энергоатома» распущен, новый состав выберут до конца года.

Поскольку Миндич покинул Украину, меру пресечения выбирали заочно. Государство назначило ему защитника, но адвокату не удалось установить с ним контакт. Из-за отсутствия подозреваемого суд не назначил залог — такая процедура недоступна при заочном рассмотрении.

Прокурор заявил, что Миндич пытался оказывать давление на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова, чтобы повлиять на закупку некачественных бронежилетов. Сам Умеров подтвердил общение с бизнесменом, однако отметил, что контракт был расторгнут из-за несоответствия товара требованиям, поставок не было.

Также, по данным следствия, Миндич общался с другим фигурантом «дела Энергоатома» — Александром Цукерманом. Во время разговоров они использовали средства для подавления звука. Заседание временно закрывали из-за рассмотрения материалов, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности.

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, достаточно ли того, что из-за скандала уволили лишь двух министров, или нужно отправить в отставку весь Кабмин

Прокуроры пояснили, что после избрания меры пресечения информацию могут передать в Интерпол. Местонахождение Миндича официально неизвестно. На вопрос о возможном пребывании бизнесмена в Израиле прокурор отметил, что задержание будет зависеть от законодательства страны и сотрудничества с Интерполом.

Напомним, 10 ноября стало известно о проведении обысков в помещениях Миндича. За несколько часов до этого он покинул Украину. По данным ГПСУ, основанием для выезда стало наличие у него трех несовершеннолетних детей.

Что известно об операции «Мидас»

10 ноября НАБУ объявило о масштабной антикоррупционной операции «Мидас» в энергетической сфере. Следствие установило, что участники схемы получали до 15% стоимости контрактов «Энергоатома» в виде взяток от подрядчиков, которых им навязывали. «Отмытые» средства проходили через так называемые «бек-офисы» в центре Киева — помещения, связанные с семьей бывшего нардепа и ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Общая сумма «отмытых» средств, по данным следствия, достигает 100 млн долларов.

Главными фигурантами дела являются Тимур Миндич («Карлсон») и бизнесмен Александр Цукерман («Шугармен»), которые покинули страну до обысков. Их объявили в розыск, против них введены санкции.

Следователи также сообщили, что в коррупционной схеме фигурируют четверо министров разных правительств. Среди них — бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко («Профессор»), у которого проводились обыски. После этого он и тогдашняя руководительница Минэнерго Светлана Гринчук подали в отставку.

Бывший министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объявил о выходе из Наблюдательного совета «Энергоатома». Позже премьер-министр Юлия Свириденко заявила о перезапуске деятельности компании и роспуске ее Наблюдательного совета. Новый состав планируют сформировать до конца года.

