Ключевые моменты:

Житель Одессы публиковал в Telegram информацию о местах и времени выдачи повесток, в частности о блокпосте, входящем в систему обороны города.

Апелляционный суд согласился с прокурором, что преступление, совершенное во время военного положения, требует реального срока, и назначил минимальное предусмотренное законом наказание — 5 лет лишения свободы.

Детали

Об этом стало известно из приговора Одесской апелляционной инстанции от 19 ноября.

В феврале 2024 года одессит неоднократно публиковал в Telegram-группе «Анонсы повесток Одесса /Повестки Одесса» информацию о местах и времени дежурства военнослужащих районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Суд первой инстанции назначил обвиняемому 5 лет лишения свободы, но заменил наказание на 2 года испытательного срока. Решение было аргументировано тем, что гражданин впервые привлекался к ответственности, раскаялся и добровольно перечислил 40 тысяч гривен в поддержку ВСУ.

Однако прокурор обжаловал это решение, указав на его мягкость. Прокурор подчеркнул, что преступление совершено в условиях широкомасштабной военной агрессии и подрывало надлежащую работу ТЦК, в частности, поскольку информация касалась блокпоста, являющегося частью общей системы обороны Одессы.

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора. Среди прочего, суд отметил, что перечисление обвиняемым средств в ЗСУ не может существенно снижать степень тяжести преступления. Суд признал, что для возможного исправления и предупреждения новых преступлений необходимо 5-летнее реальное лишение свободы, что является минимальным сроком за такое правонарушение.

