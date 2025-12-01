Ключевые моменты:

Маршруты бесплатные и действуют только по рабочим дням.

Один из них заменяет трамвай №7 во время его остановки.

Опубликованы подробные схемы движения и расписание всех рейсов.

Социальные автобусные маршруты в Одессе

Городские власти объявили о запуске трех социальных маршрутов. Их задача — обеспечить доступный и удобный проезд для жителей в часы, когда трамвайные и другие маршруты работают с перебоями. Все маршруты — бесплатные и курсируют только по будням.

Маршрут Ж/д вокзал – ул. 28-й бригады

Этот маршрут работает на время отсутствия движения трамвая №7 по проспекту Князя Владимира Великого.

Прямое направление: Старосенная пл. – Привокзальная пл. – Пантелеймоновская – Преображенская – Софиевская – спуск Блажка – Пересыпский мост – Черноморского казачества – Николаевская дорога – просп. Князя Владимира Великого – ул. 28-й бригады.

Читайте также: В Одессе готовят к обновлению часть трамвайной линии: что изменится

Обратное направление: просп. Князя Владимира Великого – Николаевская дорога – Атамана Головатого – Пересыпский мост – спуск Блажка – Софиевская – Преображенская – Пантелеймоновская – Водопроводная – Старосинная пл.

Отправление от Ж/д вокзала:

06:00, 06:20, 06:40, 08:00, 08:30, 09:00, 12:30, 13:10, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от ул. 28-й бригады (угол Князя Владимира Великого):

06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 13:30, 14:10, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Маршрут ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная

Прямое направление: ул. Рихтера – пл. Деревянка – ул. Рабина – ул. Вадатурского – 1-я ст. Люстдорфской дороги – Люстдорфская дорога – пл. Трибуны Героев – ул. Краснова – Среднефонтанская – Привокзальная пл. – Итальянская – Успенская – Дегтярная (пл. Менделе Мойхер-Сфорима).

Обратное направление: Дегтярная – Успенская – Ришельевская – Привокзальная пл. – Среднефонтанская – Краснова – Люстдорфская дорога – 1-я ст. Люстдорфской – Вадатурского – Рабина – пл. Деревянка – ул. Рихтера.

Отправление от ул. Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12):

06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярной:

07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Маршрут Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная

Прямое направление: Тираспольское шоссе – Дальницкое шоссе – Столбовая – Дальницкая – Прохоровская – Мечникова – Старопортофранковская – Тираспольская – Дегтярная (пл. Менделе Мойхер-Сфорима).

Обратное направление: Дегтярная – Тираспольская – Старопортофранковская – Мечникова – Прохоровская – Дальницкая – Столбовая – Дальницкое шоссе – Тираспольское шоссе.

Отправление от Тираспольского шоссе:

06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Дополнительно от ост. «Западное кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50.

Отправление от Дегтярной:

07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

(«К» — рейсы до Западного кладбища.)