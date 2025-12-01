Ключевые моменты:

Завтра, 2 декабря 2025 года, по всей Украине продолжат действовать стабилизационные отключения электроэнергии после массированных атак на энергосистему.

«Укрэнерго» сообщает, что отключения для бытовых потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59 в объёме от 0,5 до 3 очередей.

ДТЭК опубликовал обновленные графики отключений для Одессы на завтра.

Время и объем ограничений могут меняться в течение дня

Как сообщает компания-регулятор «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.

Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут такими:

В то же время энергетики предупреждают: в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.

О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

