Ключевые моменты:

Рада уволила министров юстиции и энергетики.

Скандал вокруг «пленок Миндича» поставил под вопрос будущее Андрея Ермака.

Внутри фракции «Слуга народа» обсуждают его возможную отставку, но решение — за президентом.

«Миндичгейт» и увольнение министров: что известно

На заседании 19 ноября Верховная Рада поддержала отставку министра юстиции Германа Галущенко — за решение проголосовали 323 депутата. Сразу после этого парламент уволил министра энергетики Светлану Гринчук, ее уход поддержали 315 народных депутатов.

Самих министров на заседании не было. Временно исполняющей обязанности главы Минюста назначена Людмила Сугак — замглавы министерства, отвечающая за европейскую интеграцию. Кто заменит Гринчук, пока не уточняется.

Министров юстиции и энергетики президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить еще 12 ноября. Глава государства отмечал, что они «не могут оставаться на должностях» на фоне расследования о коррупции: «Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать».

Слухи вокруг Ермака и «пленок Миндича»

Параллельно усилились разговоры о возможной отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Причина — слухи, что на «пленках Миндича» фигурирует человек по прозвищу «Али-Баба», который якобы дает указания по давлению на САП и НАБУ. Некоторые депутаты от «Слуги народа», включая Федора Вениславского, утверждают, что этот «Али-Баба» — возможно, сам Ермак.

В НАБУ эту информацию не подтверждают и не опровергают, но глава САП Александр Клименко подтвердил, что такой фигурант на записях действительно есть.

В СМИ появлялись сообщения, что 20 ноября президент Владимир Зеленский может обсудить с фракцией вопрос увольнения главы ОПУ.

Однако утром Ермак заявил в соцсетях, что находится в составе украинской делегации в Турции вместе с Зеленским, и все встречи проходят по плану. Никаких комментариев о «пленках Миндича» или вероятной отставке он не дал.

