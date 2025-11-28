Ключевые моменты:
- Арест наложен на квартиры, жилые дома и земельные участки, принадлежащие участникам ЧВК «Вагнер» в Одесской и Харьковской областях.
- Также в управление АРМА переданы коммерческие помещения площадью 500 м² и земельный участок стоимостью более 2 млн грн, связанные с деятельностью ЧВК «Редут», как часть мер по блокированию имущества боевиков.
Детали
Как стало известно из сайта Офиса Генерального прокурора, в рамках расследования деятельности российских частных военных компаний, прокуроры выявили и добились ареста имущества, принадлежащего лицам, причастным к боевикам.
Арест наложен на ряд объектов недвижимости — квартиры, жилые дома и земельные участки, расположенные в Одесской области, а также на аналогичные активы в Харьковской области.
Кроме того, по инициативе Офиса Генерального прокурора в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) переданы коммерческие помещения площадью 500 м² и земельный участок стоимостью более 2 миллионов гривен, связанные с участниками ЧВК «Редут».
