Ключевые моменты:
- Сегодня, 1 декабря, в Пересыпском районе Одессы началось строительство нового бюветного комплекса.
- Работы ведутся на ул. Академика Сахарова, между домами № 28, 30, 34 и 36.
- Проект включает бурение скважины, строительство технических помещений и установку системы доочистки воды.
- Сдача бювета запланирована на III–IV квартал 2026 года.
Как сообщают в пресс-службе Одесского горсовета, строительную территорию огородят временным забором, также будет обустроен временный проезд для спецтехники.
Что включает проект
Проектом предусмотрены:
- бурение новой скважины;
- строительство технического здания бюветного комплекса;
- устройство пункта распределения водоснабжения;
- возведение техпомещений для персонала;
- установка оборудования для доочистки воды;
- создание санитарно-охранной зоны вокруг скважины.
Во время выполнения работ планируется частично вырубить зеленые насаждения. В то же время в мэрии заверили, что деревья и кустарники будут восстановлены в рамках благоустройства и озеленения территории вокруг будущего бювета.
Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в III–IV квартале 2026 года.
Как сообщается, строительство осуществляется в рамках городской целевой программы по охране и улучшению состояния окружающей среды Одессы на 2022–2028 годы. Департамент экологии и развития рекреационных зон завершил проектирование, получил все разрешительные документы и определил подрядчика.
Инициативу строительства нового бюветного комплекса жители Пересыпского района поддержали еще в январе 2025 года на встрече в районной администрации. Предполагается, что новый бювет станет не только удобным источником питьевой воды, но и резервным пунктом водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций в условиях военного времени.
В настоящее время в Одессе функционируют 17 бюветов с разной глубиной скважин, обеспечивающих горожан качественной питьевой водой.