Сегодня, 1 декабря, в Пересыпском районе Одессы началось строительство нового бюветного комплекса.

Работы ведутся на ул. Академика Сахарова, между домами № 28, 30, 34 и 36.

Проект включает бурение скважины, строительство технических помещений и установку системы доочистки воды.

Сдача бювета запланирована на III–IV квартал 2026 года.

Как сообщают в пресс-службе Одесского горсовета, строительную территорию огородят временным забором, также будет обустроен временный проезд для спецтехники.

Что включает проект

Проектом предусмотрены:

бурение новой скважины;

строительство технического здания бюветного комплекса;

устройство пункта распределения водоснабжения;

возведение техпомещений для персонала;

установка оборудования для доочистки воды;

создание санитарно-охранной зоны вокруг скважины.

Во время выполнения работ планируется частично вырубить зеленые насаждения. В то же время в мэрии заверили, что деревья и кустарники будут восстановлены в рамках благоустройства и озеленения территории вокруг будущего бювета.

Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в III–IV квартале 2026 года.

Как сообщается, строительство осуществляется в рамках городской целевой программы по охране и улучшению состояния окружающей среды Одессы на 2022–2028 годы. Департамент экологии и развития рекреационных зон завершил проектирование, получил все разрешительные документы и определил подрядчика.

Инициативу строительства нового бюветного комплекса жители Пересыпского района поддержали еще в январе 2025 года на встрече в районной администрации. Предполагается, что новый бювет станет не только удобным источником питьевой воды, но и резервным пунктом водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций в условиях военного времени.

В настоящее время в Одессе функционируют 17 бюветов с разной глубиной скважин, обеспечивающих горожан качественной питьевой водой.