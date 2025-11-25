Ключевые моменты:

Справки содержат адреса, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.

Досье собирались, вероятно, с помощью правоохранителей и частично сформированы незадолго до атаки на НАБУ и САП.

В «профайлах» обнаружены данные детективов НАБУ, депутатов, министров, журналистов и сотрудников силовых структур.

Досье Миндича: обнаружены закрытые данные о госслужащих

В «бэк-офисе» бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела по отмыванию средств «Энергоатома», обнаружили массив из 527 закрытых справок, содержащих персональные данные чиновников и представителей государственных структур.

Об этом на заседании антикоррупционного комитета сообщил детектив НАБУ Александр Абакумов.

С его слов, эти «профайлы» включали адреса проживания, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, получение которой без законных оснований невозможно. Предполагается, что массив формировался с привлечением правоохранительных органов. Более того, некоторые из этих документов были созданы за пять дней до атаки на НАБУ и САП 17 июля.

Среди обнаруженных материалов — досье на 15 детективов НАБУ, ведущих расследования в сфере энергетики и силовых структур. В их числе: Руслан Магамедрасулов (собрал ключевые доказательства по делу о коррупции в энергетике), Виталий Тибекин и Евгений Токарь.

Кроме того, «бэк-офис» собирал информацию о:

16 народных депутатах — среди них глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина;

18 министрах и их заместителях;

10 журналистах;

9 сотрудниках СБУ;

бывшем руководстве «Укрэнерго» и «Нафтогаза»;

сотрудниках Минюста, Госисполнительной службы и судебных экспертиз.

Что известно о деле «Энергоатома»

Фигуранты расследования НАБУ, по версии следствия, отмывали десятки миллионов долларов через схему «откатов» от частных компаний, работающих с «Энергоатомом».

Схема была проста: чтобы сотрудничать с оператором атомной энергетики, бизнес должен был платить 10–15% отката. Отказ — означал невозможность получить оплату или продолжить работу. Участники схемы между собой называли её «шлагбаумом».

Организатором НАБУ считает бизнесмена Тимура Миндича — совладельца «Квартала-95» и бывшего партнера Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он проходит под прозвищем «Карлсон». За несколько часов до обысков он покинул страну. Сейчас он объявлен в розыск.