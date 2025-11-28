Ключевые моменты:

Судьи Денис Донцов и Ольга Шенцева подозреваются в вымогательстве 10 тысяч долларов за обеспечение необходимого решения суда в рамках гражданского дела.

Задержание вызвало дополнительный резонанс, поскольку Приморский райсуд неоднократно фигурировал в делах о блокировании расследований ряда многомиллиардных коррупционных эпизодов.

Детали

О задержании судей Дениса Донцова и Ольги Шенцевой за вымогательство неправомерной выгоды сообщили НАБУ и СБУ.

По данным следствия, судьи действовали совместно с адвокатом-посредником, предлагая ответчикам «решить вопрос» за денежное вознаграждение. В одном из эпизодов фигуранты требовали 10 тысяч долларов от стороны процесса за нужное решение. Деньги планировали получать частями: аванс — до начала рассмотрения, а остальное — перед оглашением решения.

Несмотря на то, что оба судьи накануне объявления подозрений срочно подали заявления на отпуск, их задержали после документирования получения неправомерной выгоды и проведения негласных следственных действий.

Задержание Донцова и Шенцевой вызвало особый общественный резонанс из-за общей критики работы Приморского районного суда. По словам заявителей, этот суд систематически блокировал расследование крупных коррупционных дел, отказывая во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

