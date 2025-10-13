Ключевые моменты:

Россия меняет подход к атакам на энергосистему — теперь удары наносятся по регионам поочерёдно, а не одновременно по крупным объектам.

Украина оперативно реагирует на разрушения: в восстановлении участвуют местные власти, энергетики, спасатели и аварийные службы.

В Минэнерго призвали граждан экономно использовать электроэнергию — это поможет сбалансировать систему и ускорить восстановление после атак.

Россия изменила тактику ударов по энергосистеме

Первый заместитель министра энергетики Украины Артём Некрасов в эфире рассказал, как Россия изменила стратегию атак на энергетическую инфраструктуру и как Украина организует восстановление.

По его словам, враг больше не бьёт одновременно по крупным объектам, как это было 2–3 года назад. Сейчас удары наносятся поочерёдно — от одного региона к другому. Такая тактика осложняет прогнозирование и защиту.

Тем не менее, Украина уже имеет наработанные алгоритмы реагирования. Все службы — от местных администраций до аварийных бригад — действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Некрасов подчеркнул, что каждый обстрел ослабляет энергосистему, особенно в отопительный сезон. Поэтому важно, чтобы граждане тоже включались в процесс — например, снижали нагрузку на систему, ограничив использование энергоёмких приборов.

В этих условиях поддержка украинских энергетиков со стороны международных партнёров приобретает ещё большее значение — особенно в контексте укрепления устойчивости Объединённой энергетической системы Украины. Об этом заявил руководитель «Укрэнерго» Виталий Зайченко на встрече с послами стран G7.

По его словам, на большинстве подстанций уже построены защитные сооружения.

«Их эффективность уже была доказана десятки раз, когда оборудование оставалось целым после вражеских попаданий. Однако, обустройство защиты все еще продолжается, и «Укрэнерго» осуществляет эти работы за грантовые и кредитные средства. Мы благодарны партнерам за всю помощь, которую они уже предоставили. Но сейчас — крайне необходимо продолжение поддержки», — отметил руководитель «Укрэнерго».

Напомним, на прошлой неделе после ночной атаки по объектам энергетической инфраструктуры, Черноморск и пригород остались полностью без электроснабжения.

А в ночь на субботу, 11 октября, россияне ударили дронами по Одессе и Одесскому району. В результате вражеской атаки были повреждены объекты энергетики, многоэтажные и частные дома, а также гостиница. Часть жителей остались без света, воды и газа.

Вчера под удар попал город Белгород-Днестровский. Пострадали объекты критической инфраструктуры.