Ключевые моменты:

В ночь на 12 января Одессу снова атакуют вражеские дроны-камикадзе; в городе слышны взрывы, работают силы ПВО.

Основная группа БпЛА заходила с севера и через акваторию моря, целясь в объекты энергетики в районе Пересыпи и Усатово.

Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей города и района оставаться в укрытиях.

Первый за этот день сигнал воздушной тревоги прозвучал в 21:03. Тогда мониторинговые каналы сообщили о группе ударных дронов, накапливающихся над морем. Но вскоре был дан отбой тревоги.

Второй раз сирена в Одессе прозвучала в 23:12. По информации Воздушных сил, группа БпЛА взяла курс с Николаевской области на Одессу.

Позже военные добавили: в акватории Черного моря также собралась группа ударных дронов, которые двигаются в сторону Одессы.

В настоящее время в Одессе слышны взрывы – это идет боевая работа по «шахедам».

«Одесса и район! Угроза БпЛА, пребывайте в укрытиях!» – призывает глава ОВА Олег Кипер.

«Основная масса идет или на Поскот с севера, или через Поскот/Пересыпь в сторону Усатово… Под ударом энергетика», – предупредили мониторинговые Телеграм-каналы.

На данный момент часть «шахедов» сбито, идет доразведка. В то же время еще остались цели, так что покидать укрытия рано.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Как сообщалось ранее, в начале 2026 года во время комбинированных воздушных ударов по Украине российские войска впервые использовали новый ударный беспилотник «Герань-5».

Также напомним, что утром 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. В результате на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя.