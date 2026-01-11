Ключевые моменты:

  • В Рени на 1418-й день полномасштабной войны презентовали повесть Владимира Вакарчука «Не брат», которую автор называет приговором России.
  • Автор – бывший пограничник с инвалидностью, написал книгу под влиянием войны и издал ее на собственные средства.
  • Повесть о послевоенной Украине, мести за военные преступления и моральном выборе, с элементами детектива и мистики.
  • Автор мечтает о экранизации и уже почти завершил работу над второй книгой.

Дата презентации – 11 января 2026 года – выбрана неслучайно: это 1418-й день широкомасштабной войны в Украине. Ровно столько дней длилась война Адольфа Гитлера против СССР.

Как война заставила бывшего пограничника писать

Владимир Вакарчук – бывший пограничник. Тринадцать лет назад он пострадал в аварии, получил тяжелые травмы, которые не дают надежды встать на ноги. Но Владимир не сдался. Ежедневные многочасовые тренировки поддерживают его физическое состояние и боевой дух. Всегда рядом мама – пенсионерка Елена Вакарчук, поддерживающая сына. Они живут вдвоем в домике на окраине города Рени.

Презентація книги «Не брат» у Рені — Володимир Вакарчук
Владимир Вакарчук

Желание написать книгу у меня возникло еще в 2014 году, после подлого захвата Россией Крыма и вторжения со стороны Донбасса, – рассказывает Владимир предысторию, – Но поскольку я – не писатель, эта идея мне показалась непосильной. После полномасштабного вторжения России в Украину у меня появились новые идеи относительно сюжета повести, и я таки решился взяться за написание этой книги. Это моя первая проба пера.

Гості презентації книги «Не брат» Володимира Вакарчука у Ренійському музеї

Нам посчастливилось стать первыми читателями повести Владимира Вакарчука. Это было около двух лет назад, когда издание «Одесская жизнь» рассказывало о проблемах людей с инвалидностью – отношение окружающих, наличие в громадах достойных условий для них. Именно тогда Владимир дал почитать текст, который был еще файлом в ноутбуке. Говорил: писал почти два года, потому что по состоянию здоровья работе мог уделять максимум час в сутки.

Публікація про автора книги "Не брат"
Публикация об авторе в газете «Одесская жизнь»

Повесть «просится» в руки режиссера

Книгу Владимир издал за свой счет, за деньги, которые собирал на реабилитацию в санатории. Также помогли финансами товарищи. Автор принципиально не хотел привлекать на издание деньги «сильных мира сего». Надеется, что продажа тиража вернет вложенные средства.

Владимир мечтает о том, что его повесть будет экранизирована. И она действительно «просится» в руки режиссера.

Коротко о содержании повести. Война в Украине наконец завершилась, но бывшие защитники Украины не могут забыть военные преступления врагов. Герой повести Ярослав, у которого россияне уничтожили семью, находит место жительства подонков и отправляется в глушь России, чтобы отомстить.

Повесть написана с элементами детектива, есть немного мистики и неожиданные повороты сюжета. И хотя чувствуется, что автор впервые взялся за перо, произведение читается на одном дыхании.

Отзывы первых читателей

Один из экземпляров автор прислал своему товарищу в Луцк. Впоследствии тот позвонил: «Вова, представляешь, моя мать оставила свои сериалы, а отец политические новости – сидят и вслух читают твою книгу!»

Презентація книги «Не брат» у Рені
Надежда Наткина

– Действительно читается легко: о довольно сложных вещах написано простыми словами, – говорила на презентации повести филолог Надежда Наткина, которая выступила в роли корректора, – Неожиданные повороты сюжета не дают оторваться от чтения.

Председатель Ренийского литературного клуба Лилия Олейник говорила, что очень гордится Владимиром:

– Иногда люди мне признаются: «Я пишу прозу, но не знаю, что с этим делать». И рукописи где-то лежат. Но Владимир прошел весь путь – и мы держим в руках его книгу.

Презентація книги «Не брат» у Рені -
Лилия Олейник

Жители Рени благодарили автора за упорный труд, а его маму Елену Федоровну – за понимание, терпение и помощь.

Презентація книги «Не брат» у Рені - мати автора
Валентина Дьяченко благодарит за воспитание сына Елену Вакарчук

Встреча-презентация в Ренийском историко-краеведческом музее была теплой и откровенной.

Володимир Вакарчук підписує книгу «Не брат» на презентації у Рені
Афтографы первым покупателям

Независимая Украина нужна только нам

Владимир признался, что уже почти готова вторая книга, но она написана в другом жанре.

– Я очень хочу, чтобы мы, украинцы, как нация наконец повзрослели и осознали: независимая Украина НИКОМУ в мире, кроме нас самих не нужна, – говорит автор. – При удобном случае быстро найдутся те, кто захочет распаять нашу землю, оторвав для себя лакомый кусочек. Украинцы наконец должны понять: если хотим сохраниться как нация, живя в своем государстве, на своей земле, на своих корнях, и не исчезнуть с поприща истории, – мы должны научиться жить своим умом. Независимо от того, к какой национальности, вероисповеданию или партийности принадлежит тот или иной гражданин Украины. Мы все – одна семья, а Украина – наш дом, наша Родина.

Повесть «Не брат» уже в продаже. Ее можно заказать по телефону или звонком по Вайберу по номеру: 096 366 49 66.

Фрагмент из повести «Не брат»

Когда повесть была уже написана, Владимир решил добавить исповедь главного героя. Вот этот эпизод:

«Повернувшись в Україну та ступивши на рідну землю, Ярослав від почуттів ледве переводив дух. Тут усе було настільки близьким і рідним, що душа тріумфувала. Вільне повітря, наповнюючи груди, мотивувало рухатися вперед, розвиватися, жити і радіти життю.

Ярославу не терпилося якнайшвидше побачити свою дружину і відчути, як рухається його синочок в утробі матері. Але перш ніж потрапити до дому, він вирішив спочатку зайти до Михайлівського Золотоверхого монастиря…

Священнослужитель звернув свою увагу на молодого хлопця, який стояв перед однією з ікон храму. Не можна сказати, що це було поодиноким випадком. З моменту підлого російського нападу і до сьогодні, незважаючи на те, що війна вже завершилася, у всі храми України потяглися люди, і серед них було чимало військових, які йшли до церкви, шукаючи відповіді на свої духовні питання.

Побачивши стурбоване обличчя хлопця, священнослужитель вирішив до нього підійти.

– Вибач, сину мій, що я перериваю твої молитви чи думи, але мені здалося, що дуже великий тягар лежить на твоєму серці…

– Я не знаю, чи заслуговую на сповідь і, тим більше, на прощення. Але якщо я можу виговоритися, то з вашого дозволу я це зроблю… Під час цієї війни я втратив усю свою родину – батька, матір, молодшу сестричку. Їх по-звірячому вбили росіяни. Поховавши їх, я взяв на себе зобов’язання знайти цих нелюдів і помститися… І ось зовсім недавно я знайшов цих покидьків. Вони насолоджувались життям в Росії, періодично святкуючи своє повернення з війни живими, при цьому радісно згадуючи про скоєні ними злочини в Україні… Не вагаючись, я вбив усіх…

Я тільки з літака. Не хотів після просоченої злістю Росії нести їхню брудну енергетику у свій будинок. Тому, сподіваючись хоч на якесь очищення, прийшов у цей храм.

Якщо говорити відверто, я жалкую, що в силу ситуації, що склалася, мені довелося робити те, що я робив! Але я не шкодую про це. Це мій хрест, і я готовий його нести, захищаючи свою сім’ю, свою Землю, свою Батьківщину…»

