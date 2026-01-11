Ключевые моменты:

В Рени на 1418-й день полномасштабной войны презентовали повесть Владимира Вакарчука «Не брат», которую автор называет приговором России.

Автор – бывший пограничник с инвалидностью, написал книгу под влиянием войны и издал ее на собственные средства.

Повесть о послевоенной Украине, мести за военные преступления и моральном выборе, с элементами детектива и мистики.

Автор мечтает о экранизации и уже почти завершил работу над второй книгой.

Дата презентации – 11 января 2026 года – выбрана неслучайно: это 1418-й день широкомасштабной войны в Украине. Ровно столько дней длилась война Адольфа Гитлера против СССР.

Как война заставила бывшего пограничника писать

Владимир Вакарчук – бывший пограничник. Тринадцать лет назад он пострадал в аварии, получил тяжелые травмы, которые не дают надежды встать на ноги. Но Владимир не сдался. Ежедневные многочасовые тренировки поддерживают его физическое состояние и боевой дух. Всегда рядом мама – пенсионерка Елена Вакарчук, поддерживающая сына. Они живут вдвоем в домике на окраине города Рени.

– Желание написать книгу у меня возникло еще в 2014 году, после подлого захвата Россией Крыма и вторжения со стороны Донбасса, – рассказывает Владимир предысторию, – Но поскольку я – не писатель, эта идея мне показалась непосильной. После полномасштабного вторжения России в Украину у меня появились новые идеи относительно сюжета повести, и я таки решился взяться за написание этой книги. Это моя первая проба пера.

Нам посчастливилось стать первыми читателями повести Владимира Вакарчука. Это было около двух лет назад, когда издание «Одесская жизнь» рассказывало о проблемах людей с инвалидностью – отношение окружающих, наличие в громадах достойных условий для них. Именно тогда Владимир дал почитать текст, который был еще файлом в ноутбуке. Говорил: писал почти два года, потому что по состоянию здоровья работе мог уделять максимум час в сутки.

Повесть «просится» в руки режиссера

Книгу Владимир издал за свой счет, за деньги, которые собирал на реабилитацию в санатории. Также помогли финансами товарищи. Автор принципиально не хотел привлекать на издание деньги «сильных мира сего». Надеется, что продажа тиража вернет вложенные средства.

Владимир мечтает о том, что его повесть будет экранизирована. И она действительно «просится» в руки режиссера.

Коротко о содержании повести. Война в Украине наконец завершилась, но бывшие защитники Украины не могут забыть военные преступления врагов. Герой повести Ярослав, у которого россияне уничтожили семью, находит место жительства подонков и отправляется в глушь России, чтобы отомстить.

Повесть написана с элементами детектива, есть немного мистики и неожиданные повороты сюжета. И хотя чувствуется, что автор впервые взялся за перо, произведение читается на одном дыхании.

Отзывы первых читателей

Один из экземпляров автор прислал своему товарищу в Луцк. Впоследствии тот позвонил: «Вова, представляешь, моя мать оставила свои сериалы, а отец политические новости – сидят и вслух читают твою книгу!»

– Действительно читается легко: о довольно сложных вещах написано простыми словами, – говорила на презентации повести филолог Надежда Наткина, которая выступила в роли корректора, – Неожиданные повороты сюжета не дают оторваться от чтения.

Председатель Ренийского литературного клуба Лилия Олейник говорила, что очень гордится Владимиром:

– Иногда люди мне признаются: «Я пишу прозу, но не знаю, что с этим делать». И рукописи где-то лежат. Но Владимир прошел весь путь – и мы держим в руках его книгу.

Жители Рени благодарили автора за упорный труд, а его маму Елену Федоровну – за понимание, терпение и помощь.

Встреча-презентация в Ренийском историко-краеведческом музее была теплой и откровенной.

Независимая Украина нужна только нам

Владимир признался, что уже почти готова вторая книга, но она написана в другом жанре.

– Я очень хочу, чтобы мы, украинцы, как нация наконец повзрослели и осознали: независимая Украина НИКОМУ в мире, кроме нас самих не нужна, – говорит автор. – При удобном случае быстро найдутся те, кто захочет распаять нашу землю, оторвав для себя лакомый кусочек. Украинцы наконец должны понять: если хотим сохраниться как нация, живя в своем государстве, на своей земле, на своих корнях, и не исчезнуть с поприща истории, – мы должны научиться жить своим умом. Независимо от того, к какой национальности, вероисповеданию или партийности принадлежит тот или иной гражданин Украины. Мы все – одна семья, а Украина – наш дом, наша Родина.

Повесть «Не брат» уже в продаже. Ее можно заказать по телефону или звонком по Вайберу по номеру: 096 366 49 66.

Фрагмент из повести «Не брат»

Когда повесть была уже написана, Владимир решил добавить исповедь главного героя. Вот этот эпизод:

«Повернувшись в Україну та ступивши на рідну землю, Ярослав від почуттів ледве переводив дух. Тут усе було настільки близьким і рідним, що душа тріумфувала. Вільне повітря, наповнюючи груди, мотивувало рухатися вперед, розвиватися, жити і радіти життю.

Ярославу не терпилося якнайшвидше побачити свою дружину і відчути, як рухається його синочок в утробі матері. Але перш ніж потрапити до дому, він вирішив спочатку зайти до Михайлівського Золотоверхого монастиря…

Священнослужитель звернув свою увагу на молодого хлопця, який стояв перед однією з ікон храму. Не можна сказати, що це було поодиноким випадком. З моменту підлого російського нападу і до сьогодні, незважаючи на те, що війна вже завершилася, у всі храми України потяглися люди, і серед них було чимало військових, які йшли до церкви, шукаючи відповіді на свої духовні питання.

Побачивши стурбоване обличчя хлопця, священнослужитель вирішив до нього підійти.

– Вибач, сину мій, що я перериваю твої молитви чи думи, але мені здалося, що дуже великий тягар лежить на твоєму серці…

– Я не знаю, чи заслуговую на сповідь і, тим більше, на прощення. Але якщо я можу виговоритися, то з вашого дозволу я це зроблю… Під час цієї війни я втратив усю свою родину – батька, матір, молодшу сестричку. Їх по-звірячому вбили росіяни. Поховавши їх, я взяв на себе зобов’язання знайти цих нелюдів і помститися… І ось зовсім недавно я знайшов цих покидьків. Вони насолоджувались життям в Росії, періодично святкуючи своє повернення з війни живими, при цьому радісно згадуючи про скоєні ними злочини в Україні… Не вагаючись, я вбив усіх…

Я тільки з літака. Не хотів після просоченої злістю Росії нести їхню брудну енергетику у свій будинок. Тому, сподіваючись хоч на якесь очищення, прийшов у цей храм.

Якщо говорити відверто, я жалкую, що в силу ситуації, що склалася, мені довелося робити те, що я робив! Але я не шкодую про це. Це мій хрест, і я готовий його нести, захищаючи свою сім’ю, свою Землю, свою Батьківщину…»

